Vela e optimist: Nu cred ca vor creste cazurile, marea majoritate a populatiei e extrem de responsabila

"Per total, cu analize, cred ca nu vor creste cazurile, pentru ca marea majoritate a populatiei e extrem de responsabila. La nivelul acestei etape de relaxare ar putea exista riscul unele cresteri in statistica epidemiologica, dar suntem pregatiti fie sa le izolam, fie sa atenuam consecintele lor. (...)Procentul mic de populatie care nu intelege sau care exagereaza, raportat la populatia Romaniei este foarte mic. Sunt optimist", a declarat, luni seara, Marcel Vela, la Realitatea Plus.Totodata, Vela le-a multumit romanilor pentru ca respecta noile masuri si a facut un apel la rabdare si responsabilitate pentru perioada urmatoare.Insa Vela a avertizat ca zonele in care nu vor fi respectate regulile vor fi carantinate."Cei care se imbolnavesc voit si nu respecta regulile ajung in faza in care cartiere, sate, comune... au ajuns sa fie carantinate ieri (duminica, 24 mai - n,red.) doua sate in judetul Galati.Trebuie sa respectam la unitatile comerciale triajul, trebuia sa avem masca, sa respectam conditiile sanitare, astfel incat sa fim responsabili, pentru ca, pas cu pas, sa ajungem la o normalitate pe care o dorim cu totii", a adaugat ministrul.