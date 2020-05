Vela i-a transmis unei romance din Spania sa sune la consulat si sa spuna ca a vorbit cu el, ca sa prinda un zbor spre casa

Ziare.

"Zborurile regulate sunt oprite acum, in stare de alerta, dar sunt permise zborurile umanitare si zborurile neregulate tip charter. Am aprobat o solicitare de la Ministerul Afacerilor Externe prin care sa realizam aceste zboruri charter catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Regatul Tarilor de Jos, Spania, SUA si Turcia, precum si din aceste tari spre Romania.Asadar, daca vreti sa veniti cu o cursa charter facuta din Romania catre Spania si retur, puteti sa luati legatura cu Consulatul sau Ambasada. Sunati la Consulatul din Bilbao, spuneti ca ati vorbit cu mine.Eu chiar azi dimineata am vorbit cu domnul Aurescu si am convenit ca zborurile charter se pot efectua pentru a realiza acest pod aerian intre diferite state si Romania, astfel incat sa nu mai fie presiune pe punctele de trecere a frontierei, pentru ca, ati vazut, muta lume vine cu autoturismele, unii fac taximetrie, altii fac transport cu autocare, cu microbuze si acestia, ultimii, nu ii aduc pana in vama, oamenii trec pe jos.Si pentru a evita asemenea lucruri am fost de acord sa facem si poduri aeriene pentru cei care doresc sa vina, chiar in aceasta situatie de stare de alerta, dar, asa cum am spus, printr-o organizare meticuloasa, bine pusa la punct, liste care se prezinta la Ministerul Transporturilor de catre MAE, pentru cei care doresc, evident prin intermediul Consulatului de la Bilbao, in cazul dumneavoastra", a explicat ministrul joi seara.El a precizat ca, dupa ce se termina starea de alerta in Romania, medicii evalueaza situatia, iar daca nu va fi o statistica medicala alarmanta si se decide ca nu este niciun pericol, cu siguranta vor fi reluate si zborurile regulate, indicandu-i femeii care l-a intrebat si care a precizat ca lucreaza in Spania si ca nu este intr-o situatie disperata sau speciala si ca vrea sa vina in tara normal, ca mai trebuie sa astepte pana la 1 sau pana la 15 iunie, dar ca oricum se incadreaza pentru a calatori cu o cursa charter."Mai trebuie sa asteptati pana la 1 iunie sau 15 iunie, dar ce vreau sa va spun e ca va incadrati in zboruri neregulate charter. Nu trebuie sa aveti o situatie delicata, sa va incadrati in zborul umanitar.Am avut cazuri in care am avut zboruri umanitare pentru oameni care au fost bolnavi, oameni care nu au avut mijloace de trai, tineri studenti care au ramas prin state, in momentul in care statele respective au declarat stare de urgenta sau de alerta si nu au mai putut veni acasa. Aceasta varianta, de zbor charter, este pentru toti cei care vin acasa si doresc sa se repatrieze", i-a explicat Vela femeii.MAE a anuntat anterior ca, urmare demersurilor intreprinse la nivelul misiunilor diplomatice ale Romaniei in strainatate si la nivelul Centralei MAE, in perioada 21 - 24 mai vor fi organizate sapte zboruri din state europene (Regatul Spaniei, Republica Franceza si Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord) pentru cetatenii romani aflati in situatia descrisa mai sus.Astfel, ca rezultat al cooperarii la nivelul MAE, Ministerului Transporturilor si MAI va fi facilitata organizarea unor zboruri din Madrid (21 si 24 mai), Barcelona (21 si 24 mai), Malaga (22 mai), Londra (23 mai), Paris (23 mai).In dimineata zilei de 21 mai, au revenit in tara 306 cetateni romani si sase cetateni straini, membri de familie ai cetatenilor romani, care lucrau in calitate de personal navigant pe mai multe vase de croaziera, in zona Americii de Nord si a Caraibilor.MAE, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Washington si al oficiilor consulare ale Romaniei la Miami si la Los Angeles, a efectuat demersuri constante atat pe langa companiile care detineau navele, cat si pe langa autoritatile americane, in vederea facilitarii repatrierii. Astfel, cetatenii romani au calatorit din SUA catre Republica Croatia (Dubrovnik), la bordul unei nave.