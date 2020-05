Vela vorbeste de razboi hibrid pornit de alte tari in cazul dezinformarilor privind pandemia

Ziare.

"Cand observi pe Facebook mobilizari, resurse financiare, diferite actiuni concertate, campanii in adevaratul sens al cuvantului, care, poate chiar in state care nu agreeaza, sa spunem, fie politica noastra europeana, fie politica de aliante militare, atunci poti sa faci o radiografie corecta si obiectiva cu privire la unele lucruri care sunt discutabile", afirma ministrul Vela.Marcel Vela afirma ca lipsa increderii in sistemul sanitar, in autoritati, poate duce catre o destabilizare economica, iar "cei care au aceste interese pe varianta de a destabiliza" sunt "intr-un fel" organizati."Vreau sa va spun ca, cu ghilimelele de rigoare, este o confruntare care nu se simte in zona militara sau in zona confruntarilor clasice. Razboiul informatic, daca vreti, are mai multe substraturi. Unul dintre ele este si acesta al destabilizarii, al neincrederii, al haosului, al contestarii autoritatilor.Pentru ca, daca vedem padurea dincolo de copaci, daca-mi permiteti aceasta metafora, este evident ca o stare de neincredere, o lipsa a autoritatii statului, a increderii in sistemul sanitar, in autoritati, toate acestea duc spre o destabilizare economica.Cei care au aceste interese pe varianta de a destabiliza, fie ca sunt site-uri fantoma care au in spate anumite cercuri de interese economice, anumite persoane care le detin si care, de fapt, nu exista, care rostogolesc anumite stiri, anumiti specialisti in ale informaticii care rostogolesc stirile care stiu sa capaciteze cat mai multi urmaritori, toate acestea sunt, intr-un fel, organizate, pentru ca", a afirmat Marcel Vela, luni seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus.Ministrul de Interne mai spune ca poate face "o radiografie" a campaniilor atunci cand observam pe Facebook mobilizari care au nevoie de finantare."Cand observi pe Facebook mobilizari, resurse financiare, diferitein adevaratul sens al cuvantului, care au baza de plecare in alte state, poate chiar in state care nu agreeaza, sa spunem, fie politica noastra europeana, fie politica de aliante miliare, atunci poti sa faci o radiografie corecta si obiectiva cu privire la unele lucruri care suni discutabile", a mai declarat Vela.