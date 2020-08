VIDEO Marcel Vela, mesaj catre clanurile interlope: "Suntem cu ochii pe voi". Secretarul de stat Despescu anunta actiuni de amploare

Despescu anunta continuarea actiunilor

"Avem planuri comune de actiune cu alte institutii, strategii tintite pe grupurile infractionale. Cetatenii onesti nu trebuie sa se teama, suntem o tara sigura in ceea ce priveste ordinea publica. Autoritatile statului sa aiba maturitateaa pentru ca toti cetatenii sa se simta in siguranta.Am sustinut faptul ca am toleeranta zero la incalcarea legii, cu atat mai mult daca avem un angajat care nu stie de ce parte a baricadei se afla", a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Marcel Vela.Acesta a adaugat ca "orice cetatean care incalca legea va suporta rigorile ei, iar cetatenii cinstiti vor fi protejati".Vela a precizat ca in fiecare zi de vineri va fi prezentat un bilant al actiunilor fortelor de ordine. In final, ministrul de interne le-a transmis un mesaj infractorilor: "Suntem cu ochii pe voi".La randul sau, secretarul de stat chestor-sef de politie Bogdan Despescu a anuntat ca in ultimele sapte zile au fost organizate 20 de actiuni de amploare."Astazi sunt 41 de perchezitii in 11 judete pentru combaterea infractionalitatii. Printre infractiuni : talharie, braconaj, uz de arma si alte infratciuni. Ieri, in urma actiunilor sub coordonarea procurorilor din Gorj, doua persoane prinse in flagrant , avand doua arme letale, 600 de cartuse si o grenada", a anuntat Despescu.Acesta a precizat ca actiunile de amploare ale politistilor vor continua.Fortele de ordine sunt in alterta dupa un scandal intre doua clanuri din Bucuresti, in urma careia o persoana a murit si una a fost ranita.