Acuzatii la adresa ministrului Vela. Sindicatul Europol: Seful de la Rutiera, schimbat pentru ca o coloana a intarziat 5 minute

Marcel Vela a negat, pentru jurnalistii Libertatea , acuzatiile care i se aduc. Reprezentantii Politiei Capitalei sustin ca Aneculoaiei si-a dat acceptul pentru a conduce o sectie de politie din Bucuresti. Politistii sindicatului Europol arata ca, pe 26 iunie, seful Brigazii Rutiere a primit un telefon din MAI si i s-a cerut un antemergator pentru un general din IGSU, care trebuia sa ajunga urgent la o intalnire cu ministrul Vela.Ulterior, conform sindicatului , "s-a dispus unui echipaj moto sa se deplaseze in proximitatea str. Maria Ghiculeasa pentru a-l intercepta pe general si a-l conduce la aeroport , la ministrul Vela, unde il astepta un elicopter IGAV, pentru o misiune in judetul Gorj.Cu toate acestea, pentru faptul ca politistii rutieri s-au miscat prea incet, ministrul Vela a fost foarte suparat si a cerut masuri drastice fata de seful Brigazii Rutiere, pentru ca a tratat cu superficialitate ordinul sau". "Se pare ca cei din conducerea MAI nu au invatat nimic dupa moartea colegului nostru Bogdan Gigina si continua sa abuzeze de functie si de putere, avand pretentia ca politistii rutieri sa se expuna in fata coloanelor de deschidere pentru ca ei sa nu stea in trafic ca toti muritorii de rand", transmite sindicatul Europol.