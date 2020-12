Cel mai mare centru pentru refugiati din lume a fost deschis la Timisoara. 100 de oameni pot fi cazati la fiecare nivel

Acesta a subliniat ca este vorba despre o investitie realizata din fonduri europene. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Migranti este cel mai mare centru de acest fel din lume."Nu este neaparat o inaugurare pentru ca el este deja operational din 4 decembrie. Am dorit impreuna cu colegii din Ministerul Afacerilor Interne sa-l vizitam pentru a vedea conditiile in care isi desfasoara activitatea.Este o realizare deosebita, un centru pentru 200 de refugiati, un centru care are ca si conceptie, structura si dotari, pe valoarea celor care se ocupa in acest domeniu de tot ce inseamna migratie si refugiati este cam unic in lume. Este o investitie din fonduri europene si va fi la dispozitia celor care tranziteaza Romania, stau aici o perioada, pentru ca in drumul lor de refugiere din tarile din care au plecat spre alte state trebuie parcurse cateva etape necesare tuturor celor care doresc sa se mute in alte state din lume, fie ca vorbim de Canada sau state din Europa", a declarat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.Centrul are parter si doua nivele si pe fiecare nivel pot fi cazate 100 de persoane."In prezent, asa cum ati aflat, cladirea a fost amenajata pe fonduri europene si cei 200 de refugiati care vor fi cazati in centru beneficiaza de anumite servicii oferite de partenerul Inaltului Comisariat pentru Refugiati. Pe fiecare nivel avem posibilitatea de a caza pana la 100 de refugiati in Centrul de Tranzit astfel ca fiecare etaj este dotat cu bai, bucatarii sa isi poata prepara sau servi hrana, camere individuale pana la 8 locuri, la fel exista posibilitatea de a fi pusi pe familii, sot, sotie, minori. O zona de agreere si facilitati pentru refugiati de a ciuti carti, a umbla peninternet, de a lua legatura cu persoane din alte state sau de unde au plecat. In plus au o zona de recreere a copiilor, unde se fac activitati educative, unde invata limba engleza, sunt organizate activitati culturale. Ca si posibilitate acestia pot sa iasa in oras insotiti de angajati ai UNHR-ului cu aprobare prealabila si pentru nevoi medicale imediate care sa puna in pericol viata refugiatului" a declarat Gabriel Vasilescu, directorul centrului de refugiati din Timisoara.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Migranti acesta este cel mai mare centru de refugiai din lume."Ne aflam la centrul de tranzit in regim de urgenta din Timisoara, singurul centru de trazit din lume cu capacitate de 200 de locuri. Au fost investite sume de bani de la Uniunea Europeana, o actiune specifica a Fondului de Imigratie si Integrare. Ne aflam in continuare in posibilitatea cu acordul tripartit pe care il avem in implementare intre Inaltul comisariat ONU pentru Imigranti si Organizatia Mondiala privind migratie. Avand o capacitate de 200 de locuri, in prezent avem cazate 16 persoane, in 22 decembrie sa vina alte 22 de persoane si incepand cu anul 2021, in conform cu prevederile acordului tripartit, urmand sa umplem intreaga capacitate la nivelul Centrului de Tranzit in regim de Urgenta. Vor fi cazati refugiatii care sunt adusi in Romania cu Acordul Tripartit, cu Inaltul comisariat ONU pentru refugiati si cu sprijinul Organizatiei Mondiale privind Migratia pe o perioada de 6 luni urmand sa fie prelungita succesiv perioada cu inca 6 luni. Persoane care sunt evacuate in regim de urgenta avand in vedere situatia din tarile lor de origine" a declarat comisarul sef de Politie Florin Medrega, inspector general al Inspectoratului General pentru Migranti din cadrul MAI.In acest moment, in noul centru pentru refugiati sunt cazate 16 persoane."Suntem operationali din 4 decembrie, dar centrul a fost infiintat din 2008 prin acordul Tripartit intre Guvernul Romaniei, Organizatia Internationala a Migratiei si UNHCR, capacitate de 200 de locuri. In prezent sunt 16 refugiati cazati, vor ajunge un grup pe 22 decembrie. Din cauza COVID si a restrictiilor de zboruri internationale nu au putut sa ajunga mai devreme mai multi refugiati, dar pana in data de astazi peste 3000 de persoane au fost evacuate in centrul de tranzit de urgenta din Timisoara. Sunt persoane din Eritreea, Sudan, Sirtia, tari de razboi, sau din tari in care viata lor e in pericol si au nevoie de protectie internationala", a declarat Elena Baluta, reprezentant al Centrului de Tranzit in regim de urgenta Timisoara.CITESTE SI: Documentarul Colectiv, locul 4 in top 50 al celor mai bune filme din 2020 in Marea Britanie. Clasamentul intocmit de prestigioasa publicatie The Guardian