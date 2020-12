Cine este secretara lui Marcel Vela care a primit Medalia Nationala Pentru Merit de la presedintele Klaus Iohannis: "Poate nu o merit sau poate o merit"

Gabriela Madalina Siia Cenusa a fost angajata in mai 2020 in echipa ministrului de interne Marcel Vela.Cenusa este asistenta ministrului de Interne, Marcel Vela. Inainte de a lucra pentru MAI, a lucrat in slujbe in mediul privat."In urma cu sapte ani vindeam detergent intr-un supermarket, dar o faceam cu pasiune, mereu mi-a placut sa fiu alaturi de oameni, printre ei si sa fiu de folos", spunea ea, potrivit alephnews.ro.Gabriela Cenusa a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care isi prezinta cariera. Ea recunoaste ca nu a reusit sa termine facultatea, motivand ca a fost obligata sa munceasca. Cenusa mai spune ca nu a stiut despre aceasta medalie oferita de Klaus Iohannis pana vineri, cand ministrul Vela a anuntat-o. Ulterior, mesajul postat de Cenusa pe Facebook a fost sters."Am venit in Bucuresti pentru a urma Facultatea de Filosofie din cadrul Universitatii Bucuresti. O facultate pe care nu am reusit sa o termin pentru ca a trebuit sa muncesc - trei joburi pe zi, pentru a-mi permite viata din Bucuresti. Si da, unul dintre ele era acela de a promova un brand de detergent intr-un hypermarket.Am inteles ca s-a ridicat spranceana cand am spus ca am vandut cu pasiune detergent la varsta de 19 ani. Da! Am vandut cu pasiune. Dar stiti de ce?Pentru ca stateam multe ore in picioare printre rafturi, atat de multe ore incat seara cand ma lua sotul meu de la serviciu, abia imi mai simteam talpile. Si de ce cu pasiune?Pentru ca speram ca cineva sa aprecieze efortul meu si sa pot primi un job unde macar pauzele de masa sa nu fie pe holuri, in frig si pe graba", scrie aceasta pe Facebook.Aceasta recunoaste ca lucreaza de 6 luni alaturi de cabinetul sefului MAI si se mandreste ca si-a facut "datoria, cu pasiune si dragoste din functia de consilier al unui ministru care a condus institutia intr-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa postdecembrista"."Pot doar sa spun ca nu am stiut despre aceasta medalie pana vineri cand domnul ministru mi-a spus felicitari.Poate nu o merit sau poate o merit... poate asa a considerat domnia sa. Aceasta medalie a fost una dintre cele 79 de distinctii acordate astazi la Palatul Cotroceni pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne. Alti 31 de colegi din MAI au fost, de asemenea, avansati in grad, la propunerea ministrului afacerilor interne.Am lucrat 6 luni intr-un mediu care a reprezentat si reprezinta mai mult decat o provocare, un mediu unde m-am izbit de mult praf si mai ales de multa rezistenta.Dar in acelasi timp am cunoscut si oameni minunati alaturi de care am facut actiuni pe care nu mi le-as fi imaginat niciodata si pentru care nu au existat program sau ore prea tarzii.Am fost alaturi de Directia Informare si Relatii Publice. O directie altfel!Impreuna cu echipa de aici si cu colega mea am incercat sa conturam actiuni care sa aduca speranta in aceste vremuri mai mult decat triste.Campania pentru donare de plasma, campanii de constientizare si de promovare a colegilor din teritoriu si multe altele facute doar intern si doar cu ideile noastre.Pe langa campaniile enumerate, proiectul in care am pus alaturi de colega mea si de intreaga directie foarte mult suflet este Politia Animalelor! Un proiect care ne bucura tuturor sufletul si care ne face sa speram intr-o lume mai buna!Mi-am facut datoria, cu pasiune si dragoste pentru tara mea, din functia de consilier al unui ministru care a condus institutia intr-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa postdecembrista!Si da! As imparti in orice moment meritele si aceasta distinctie cu toti acei oameni curajosi care mi-au fost alaturi, dar si cu profesionistii pe care i-am cunoscut aici la MAI!", spune scrie Gabriela Cenusa."Iar ministrul Ion Marcel Vela este mai mult decat un mentor, este omul care crede cel mai mult in viitor si care mi-a oferit sansa de a-i fi alaturi.Si daca Romania s-a oprit astazi in loc de aceasta medalie, o fac elementul de legatura cu toti tinerii care simt ca nu au nicio sansa!Si eu am simtit de atatea ori printre lacrimi ca nu am. Ce pacat ca orice realizare a unei femei duce cu gandul la faptul ca a fost o femeie usoara. Pacat.Sa credem in noi si in Romania de maine! Este vremea schimbarii mai mult ca oricand. Imi doresc ca intr-o buna zi, oamenii buni de aici sa prinda voce si incredere in fortele proprii! Sa ne iubim mai mult si sa ne uram mai putin!Domnule ministru,Asa cum va place dumneavoastra sa spuneti: Nu exista succes fara succesor!La multi ani, Romania! Te iubesc din toata inima! Asa sa ne ajute Dumnezeu!P.S. Pe cei din sistem ii asigur ca aceasta distinctie nu putea fi primita de catre un cadru din MAI sau MAPN, deoarece este doar o simpla decoratie de merit pentru civili, pentru munca depusa pe timp de pandemie", se arata in postarea Gabrielei Cenusa.