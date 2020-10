Cine este Traian Berbeceanu, noul prefect al Capitalei. E cunoscut drept Corrado Cattani de Romania, politistul care a bagat spaima in interlopi

O voce obiectiva in spatiul public

Dosarul Berbeceanu

Cariera politica

Politistul autor

Traian Berbeceanu a lucrat in Politie timp de 25 de ani, pana la pensionarea sa, din 2018, si a condus Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia intre anii 2005 si 2013, pana la punerea sa sub invinuire. In 2007 a primit distinctia de politist al anului in Romania pentru destructurarea mafiei fierului vechi din Hunedoara, in dosarul denumit "Hidra".Potrivit rechizitoriului acestui dosar, circa 40 de hunedoreni, bande de hoti de fier vechi, patroni ai unor centre de colectare si angajatii lor au produs prejudicii de peste 12,5 milioane de lei, prin delapidare, spalare de bani si evaziune fiscala si pagube de alte cateva milioane de lei prin furturi de pe platforma siderurgica a Hunedoarei. Gruparea a fost destructurata in vara anului 2006, in urma unor descinderi coordonate de Traian Berbeceanu si de procurorul sef delegat de la DIICOT - Sibiu, la acea vreme, Laura Codruta Kovesi In perioada intrarii sale in echipa ministrului Marcel Vela , Traian Berbeceanu a fost mai mereu o voce obiectiva, criticand atat unele din deciziile politicienilor, cat si neregulile din Politie. Spre exemplu in cazul tragediei de la Caracal acesta a criticat atat masurile politicienilor care au slabit politia, cat si modul in care unii sefi din Politie au condus institutia."Cei care au transformat tara intr-un paradis al infractorilor sunt acum zguduiti de cat sunt infractorii de periculosi. Cei care au hacuit legislatia penala in folosul infractorilor sunt acum revoltati tocmai de vulnerabilitatile legislative. Cei care au ridicat infractiunea la rang de demnitate publica sunt acum oripilati de ferocitatea infractorilor. Aia care au promovat incompetenti in cele mai importante functii din stat sunt cei care au sarit primii sa ceara demisii", a declarat acesta atunci."Speram ca sindicatele sa explice modul ticalos in care se fac numirile in functiile de conducere, doar prin imputerniciri si delegari succesive, ori prin concursuri trucate, si numai la recomandarea expresa a baronetului politic. Sa explicam oamenilor de ce le-am inselat increderea, de ce nu suntem in stare sa le mai garantam siguranta. Si, DA, speram ca sindicatele si membrii acestora sa se alature miilor de civili, sa protesteze acum in strada impotriva destructurarii sistematice a politiei nationale. Daca nu acum, atunci cand?", a mai spus acesta, criticand faptul ca multi sefi din politie au acceptat degradarea institutiei.In octombrie 2013, Traian Berbeceanu a fost retinut si arestat preventiv pentru 30 de zile intr-o ancheta penala controversata a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata (DIICOT) ce a dus la eliberarea sa din functie.In 23 octombrie 2013, Traian Berbeceanu a fost retinut de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, si apoi arestat preventiv, pentru o luna, intr-un dosar in care a fost acuzat de favorizarea ilegala a unor grupari infractionale. Politistul din Deva a fost inlaturat de la conducerea BCCO Alba, insa ulterior si anchetatorii sai au fost pusi sub invinuire de Directia Nationala Anticoruptie, sub acuzatia ca au fabricat probe false pentru a-l incrimina pe Berbeceanu.Potrivit DNA , fostul procuror sef al DIICOT Alba Ioan Muresan si cei doi complici ai sai, fostul procuror Nicolaie Cean si politistul Alin Muntean, au fabricat dosarul lui Traian Berbeceanu, incercand sa il reduca la tacere si sa obtina de la acesta materiale despre care credeau ca i-ar fi putut incrimina. In urma anchetei, Ioan Muresan a fost suspendat din functia de procuror si inlocuit de la conducerea DIICOT Alba Iulia. In 30 iunie 2016, la doi ani de la inceperea judecarii pe fond a procesului, Traian Berbeceanu a fost achitat in dosarul penal, iar procurorii acuzati ca au fabricat probele care au dus la incriminarea si inlaturarea sa au fost condamnati la inchisoare . In schimb, Ioan Muresan a primit sapte ani de inchisoare, Nicolaie Cean a primit trei ani de inchisoare, iar Alin Muntean patru ani de inchisoare, pedepse cu executare.Solutia Completului de 3 judecatori a fost contestata, iar judecarea apelului avea loc tot la ICCJ, insa procesul a fost suspendat in urma deciziei CCR cu privire la completele de trei, fiind asteptata o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.La finalul anului 2019, odata cu schimbarea partidului aflat la guvernare, Traian Berbeceanu este numit de ministrul Marcel Vela seful cabinetului sau. Sase luni mai tarziu, in iulie 2020, a urmat si inscrierea sa in PNL Fostul comisar s-a remarcat prin stilul direct, uneori extrem de dur. Astfel, in luna martie a acestui an, Berbeceanu a avut un mesaj extrem de dur pentru realizatorul Romania TV, Victor Ciutacu , dupa ce acesta din urma l-a numit un "inculpat notoriu", "militian suprem" si "bruta"."Mai obraznicatura mica care strigi toata ziua sa moara Securitatea, taman din curtea institutiei, ai uitat fa, cand, in urma cu putini ani pisai ochii si baleai abundent rugandu-ma pe messenger sa cobor in mizeria ta, sa facem ceea ce tu numesti "o emisiune"? Plangeai cu sughituri si muci, spunandu-mi cat de mult ma apreciezi, cat de mult ma respecti si cat de oripilat esti de nedreptatea care mi s-a facut. Hai sa le spunem oamenilor, vagaboanda mica, ce s-a schimbat de atunci. Eu am fost achitat de Inalta Curte, pe fond, pentru toate mizeriile facute de aia cu constiinta asemanatoare cu a ta. Adevaratii interlopi, aia care-ti lasa tie plata pe noptiera, au fost condamnati la ani grei de puscarie. Iar tu, dama trista si urata, ai continuat sa-ti incasezi simbria, din banii ciorditi de vremelnicii tai clienti, interlopii. Hai sictir, secatura!", a scris atunci Berbeceanu pe Facebook La finalul lunii februarie, intr-un moment in care au aparut primele disensiuni dintre autoritati si Biserica Ortodoxa pe tema pandemiei, Berbeceanu a ironizat insistenta preotilor de a folosi o singura lingurita pentru impartasanie."Ar fi o mare dovada de iubire, pretuire si protejare a enoriasilor, aceea ca B.O.R.-ul sa hotarasca, macar pentru perioada asta dificila, ca sfanta impartasanie sa fie facuta cu lingurite de unica folosinta, mai ales atunci cand este vorba despre copilasi. Stiu, vinul este sfintit, pocalul si lingurita sunt de argint si in opinia dumnealor nu este vreun pericol! Si mai stiu si ca postul si rugaciunea ajuta! Dar de ce sa nu ne asiguram, o data in plus, pentru a preveni o nenorocire? Hai sa cerem preotilor sa ne dea acest mic, dar absolut necesar, semn de pretuire! Hai sa chemam Biserica alaturi de cei care au aparat-o si sprijinit-o mereu! Niciodata nu am cerut share, pentru vreo postare. O fac acum si va multumesc anticipat!", a scris fostul politist.Anul trecut, Berbeceanu a lansat cartea "Radiografia unei marsavii judiciare", in care isi prezinta perspectiva sa cu privire la dosarul in care a fost arestat. Intre timp Ioan Muresan (fost procuror sef al DIICOT Alba) si Nicolaie Ioan Cean (fost procuror in aceeasi structura) au fost condamnati la 7 ani, respectiv 2 ani inchisoare cu executare in prima instanta, fiind acuzati ca au savarsit mai multe nereguli in anchetarea politistului Traian Berbeceanu.In replica, fostul procuror sef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Muresan, fostul procuror DIICOT- Nicolae Cean si fostul ofiter al BCCO Alba Iulia, Alin Muntean (suspendat din functie), au cerut in instanta interzicerea comercializarii si republicarii cartii lui Traian Berbeceanu, "Radiografia unei marsavii judiciare".Procesul a fost deschis la Judecatoria Sectorului 2 din Bucuresti. Alaturi de Berbeceanu, a fost reclamata si Editura "Curtea veche". Fostii procurori si fostul ofiter de crima organizata, cei care l-au anchetat pe Berbeceanu, mai cer 15.000 de euro pentru fiecare, dar si prezentarea de scuze publice de catre fostul comisar.Pe langa asta, reclamantii mai cer si retragerea publicatiilor din librarii si prezentarea de scuze publice de catre Traian Berbeceanu pentru ca cele prezentate de acesta nu ar reprezenta adevarul.In replica, Traian Berbeceanu a postat pe contul sau de Facebook o replica dura."Cam ce nu vreti voi sa se afle, mai? Cum ati fabricat probe mincinoase si nelegale impotriva mea, cum m-ati arestat nevinovat, cum mi-ati distrus cariera profesionala, cum mi-ati terorizat familia? Si pentru toate astea mai vreti si scuze publice? Vreti blocarea aflarii adevarului prin interzicerea cartii?" a scris Berbeceanu pe contul sau, dupa care a postat un lung pasaj din carte care ii priveste pe cei care l-au anchetat.