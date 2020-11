FOTO Reactia politistilor dupa ce au vazut noua uniforma impusa de Marcel Vela: "Groaznic, parca sunt cei de la gaze"

Sustinand ca se aseamana prea mult cu cele ale agentilor locali si ca nici nu tin de cald, Marcel Vela a decis sa schimbe si uniformele politistilor romani, dupa ce le-a rebranduit masinile.Potrivit autoritatilor, proiectul demarat de catre MAI privind inlocuirea tinutei de serviciu a politistilor, a tinut cont de mai multe aspecte ale muncii operative, printer care asigurarea unei ergonomii in timpul purtarii si a unui design modern, asigurarea vizibilitatii in parametri maximi atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, dar si liminarea asemanarilor cu uniforma politiei locale, scrie Click.ro Liderului de sindicat Florian Ionita a publicat pe pagina perosnala de Facebook imagini cu noua uniform ce va fi purtata de oamenii legii de anul viitor.Unii politisti spun ca ar fi baietii de la gaze , muncitori pe santier, maturatori sau ca ar arata ca un trening. "Groaznic, parca sunt cei de la gaze. Fara personalitate. Care este diferenta fata de lucratorii de la gaze?!! O uniforma trebuie sa impuna", "Angajatii de la gaze. Cineva are tot interesul sa-si bata joc de aceasta institutie, candva extrem de respectata", "Ce utilitate are buzunarul de la piept si ce casa de moda a venit cu propunerea?", "Fara gust. E uniforma stil Covid. E sub orice critica! Nu te mai respecta nici gastele. cam de maturatori. Sincer nu are pic de gust. Nu are a face cu politistii".Potrivit autoritatilor, proiectul demarat de catre MAI privind inlocuirea tinutei de serviciu a politistilor, a tinut cont de mai multe aspecte ale muncii operative: asigurarea unei ergonomii in timpul purtarii si a unui design modern; croiala, modelul si cusaturile sunt de concept tactic militar; asigurarea vizibilitatii in parametri maximi atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte; eliminarea asemanarilor cu uniforma politiei locale;realizarea in sistem modular astfel incat toate elementele sa se imbine intre ele, materialele fiind extrem de usoare, asigurand protectie maxima fata de conditiile meteorologice; inlocuirea elementului de coifura (cascheta) cu sapca si caciula; pentru tinuta de iarna au fort introduse materiale din import, de ultima generatie pentru conditii meteo extreme.CITESTE SI: