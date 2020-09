Lista celor 26 de sedii secundare ale Serviciilor de Inmatriculari si Permise, deschise in tara din 22 septembrie. Vor avea program doar martea si joia

Lista celor 26 de sedii secundare ale Serviciilor de Inmatriculari si Permise

Acestea vor functiona martea si joia si vor primi documentele in vederea inmatricularii autovehiculelor.Marcel Vela a anuntat ca sediile secundare ale Serviciileor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor vor fi organizare in alte localitati pe langa cele din municipiile resedinta de judet.Masura are in vedere dezvoltarea serviciului public, oferind cetatenilor sa aleaga intre sediul aflat in municipiul resedinta de judet sau sediul secundar, ceea ce duce la diminuarea distantelor parcurse si la reducerea aglomeratiilor de la sediile judetene."La sediile secundare vor fi preluate documentele pentru inmatricularea si de eliberare a placutelor cu numerele de inmatriculare", a afirmat Marcel Vela. Acesta a precizat ca sediile secundare vor functiona martea si joia.Este vorba despre 26 de sedii secundare in orase din tot atatea judete:1. Sebis (Arad),2. Campulung (Arges),3. Onesti (Bacau),4. Nasaud (Bistrita-Nasaud),5. Dorohoi (Borosani),6. Fagaras (Brasov),7. Caransebes (Caras-Severin),8. Campia Turzii (Cluj),9. Medgidia (Constanta),10. Tecuci (Galati),11. Toplita (Harghita),12. Petrosani (Hunedoara),13. Urziceni (Ialomita),14. Pascani (Iasi),15. Bragadiru (Ilfov),16. Sighetu Marmatiei (Maramures),17. Reghin (Mures),18. Roman (Neamt),19. Caracal (Olt), 20. Campina (Prahova),21. Medias (Sibiu),22. Campulung Moldovenesc (Suceava),23. Lugoj (Timis),24. Macin (Tulcea),25. Barlad (Vaslui),26. Dragasani (Valcea)."In perioada imediat urmatoare se vor face demersuri pentru ca din 22 septembrie serviciile sa fie operationalizate", a adaugat ministrul Afacerilor Interne.Citeste si: