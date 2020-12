Marcel Vela anunta construirea unui nou spital al MAI, care va avea si o banca de plasma convalescenta

"Planul de dezvoltare a sistemului medical al Ministerului Afacerilor Interne (...) are ca obiectiv final realizarea unui nou spital. Am facut un prim pas, punand piatra de temelie, prin faptul ca un teren al Academiei de Politie a fost trecut in proprietatea spitalului. Va anunt, in premiera, ca luna viitoare vor incepe procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate. In cadrul acestui nou spital va functiona si centrul de transfuzii, care va avea in viitor si o banca de plasma", a declarat Vela, la inaugurarea Punctului mobil de colectare de plasma convalescenta de la Spitalul de Urgenta "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" al MAI.Ministrul a precizat ca la acest Punct mobil vor putea dona plasma convalescenta toti angajatii MAI care au avut COVID-19."Am gandit, impreuna cu conducerea Directiei Medicale si Spitalului de Urgenta 'Prof. Dr, Dimitrie Gerota', un plan de dezvoltare a serviciilor medicale pe mai multe etape. Un prim pas l-am facut acum prin operationalizarea acestui Punct mobil de colectare de plasma convalescenta la nivelul Spitalului Gerota al Ministerului Afacerilor Interne, in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti si Institutul National de Hematologie Transfuzionala. In acest punct, vor putea dona toti angajatii MAI care au avut COVID-19 si vreau sa va spun ca nu sunt putini, care evident indeplinesc si criteriile medicale, iar beneficiarii vor fi toti pacientii care au nevoie de plasma", a afirmat Marcel Vela.CITESTE SI: Scandal in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Sedinta organizata online din motive sanitare a fost suspendata