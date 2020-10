Marcel Vela, apel la solidaritate in pandemie: "Suntem toti afectati, si doar impreuna putem gasi solutia de a trece cu bine"

"Dragi prieteni, trecem printr-o perioada extrem de dificila si agitata. Sunt vremuri pe care nu le-am putut anticipa niciodata si pentru a le depasi, trebuie sa apelam la efortul colectiv. De ce? Pentru ca suntem toti afectati, si doar impreuna putem gasi solutia de a trece cu bine", a scris, duminica seara, Marcel Vela.El a indemnat la solidaritate."Se spune ca timpul le rezolva pe toate si ca in cele din urma va iesi si soarele pe strada noastra. In aceste clipe grele, nu este suficienta doar trecerea timpului si asteptarea. Trebuie sa fim solidari, sa depunem eforturi permanent pentru ca, in cele din urma, sa soseasca si clipa in care vom putea spune, cu totii, ca impreuna am reusit si am invins acest virus care ne ameninta permanent. Dezbinarea nu a ajutat niciodata. Usor nu este si nu va fi, dar cu siguranta aceste lucruri ne vor intari, pentru ca nu vom renunta. La final de week-end, va lansez indemnul de a fi cu totii o echipa unita. Sa aveti doar soare si liniste in suflet!", a mai scris Vela.