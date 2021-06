Marcel Vela cere un proiect national de reconstructie a Cascadei Bigar: "Haideti sa gasim impreuna o solutie" VIDEO

"Caras-Severinul plange... Cascada Bigar din Muntii Banatului, declarata in anul 2013 de site-ul american The World Geography drept cea mai frumoasa cascada din lume, a cazut in aceasta seara in raul Minis. Stanca de travertin, plina de muschi si plante unice, peste care se prelungea plangand cu nestemate de cristal Izbucul Bigar, s-a prabusit astazi sub povara propriei frumuseti", aminteste Vela.Acesta isi incheie postarea cu un apel catre autoritati "Pentru ca natura ne arata zilnic exemplul de a trai frumos si ne zambeste mereu prin fiecare floare, fac un apel catre toti factorii responsabili din Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, o chemare catre toti iubitorii de natura, dar si un apel catre toti compatriotii: Haideti sa gasim, impreuna, o solutie pentru un proiect national de restaurare si reconstructie pentru acest monument natural , un simbol national care a facut o asa mare cinste Romaniei si care este atat de iubit de turistii romani, dar si straini".