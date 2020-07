UPDATE Marcel Vela explica cum va arata viitorul stadion Dinamo: Va fi sub forma unei picaturi de apa

"Am gasit o solutie care sa impace toate partile, ca sa spun asa, astfel incat sa putem demara constructia unui nou stadion Dinamo de care are nevoie si clubul Dinamo si Romania si suporterii echipei Dinamo.Dupa realizarea, in aproximativ sase luni, a noului proiect si licitatia organizata, cu riscul contestatiilor de rigoare, asa cum stiti, in legislatia romaneasca exista multe hatisuri administrative in care pot fi contestatii la contestatii si se poate prelungi o investitie din cauza acestor probleme, sa spun organizatorice, in 2021 eu sper ca sa inceapa constructia acestui stadion", a declarat Vela la stadionul Dinamo.Directorul General al Companiei Nationale de Investitii, Manuela Patrascoiu, a afirmat ca lucrarile ar urma sa fie finalizate in 2023: "Din experienta celorlalte stadioane, propunem o durata de proiectare si executie, sper sa fiu in asentiment cu proiectantul, de 24-30 de luni. Deci, undeva in 2023 sa fie gata".Ministrul Marcel Vela a precizat ca noul stadion Dinamo nu va fi construit paralel cu Soseaua Stefan cel Mare, ci oblic si va avea forma unei picaturi de apa."Pentru a veni in intampinarea dorintelor celor care sunt in vecinatatea stadionului, si carora le dau dreptate, si cred ca au argumente suficiente, daca s-ar construi un stadion paralel cu strada de acces, perpendicular pe fatadele caselor domniilor lor, intr-adevar nu ar fi corect.Motiv pentru care la ultima vizita , care a avut loc aici la Dinamo, impreuna cu doamna director, cu noua conducere a clubului, pentru ca am mai fost aici sa analizam acest subiect, stadionul nu va fi amplasat paralel cu strada de acces, va fi oblic si in trepte, astfel incat spre strada de acces si fatadele caselor din vecinatatea clubului Dinamo sa aiba cea mai mica inaltime. Asadar, va dau detalii din conceptul stadionului, va fi in forma unei picaturi de apa, partea mare si inalta va fi in spate, spre copaci. Peluza nord, vestita peluza nord, a suporterilor clubului Dinamo, va avea comparativ si simetric si proportional cu toate stadioanele din tara, cea mai mare capacitate aici, la Dinamo", a mai spus Vela.Stadionul Dinamo din cadrul Complexului Sportiv din Soseaua Stefan cel Mare ar fi trebuit sa se numere printre cele 4 arene bucurestene renovate pentru organizarea unor meciuri de la EURO 2020 la Bucuresti. Din cauza unor probleme juridice, reconstructia stadionului Dinamo a fost amanata si s-a luat decizia ridicarii unei noi arene in interiorul parcului sportiv.