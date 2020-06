Marcel Vela, despre pompierul fotografiat cu un bebelus in brate, la inundatiile din Rodna: "Iesise dintr-o tura de 24 de ore. A fost trezit din somn de catre comandantul unitatii"

Ziare.

Pompierul, cu experienta de 14 ani, a stiut exact cum sa actioneze cand a intrat intr-o casa in care era un barbat, trei femei, o fetita de 2 ani si un bebelus. In primul rand, pompierul i-a calmat pe toti si le-a spus ca totul va fi bine. "Am doi copii acasa si stiu ce inseamna grija parinteasca", le-a transmis pompierul parintilor bebelusului pentru a-i linisti, dupa care a luat copilul in brate si l-a scos in siguranta din apele involburate."Ciprian iesise dintr-o tura extenuanta de 24 de ore, in care, alaturi de colegii sai, au intervenit sa ii salveze pe cei napastuiti de inundatii . Dupa doar cateva ore, a fost trezit din somn de catre comandantul unitatii", povesteste, miercuri seara, pe Facebook , Marcel Vela.In localitatea Rodna s-a produs o viitura extrem de puternica si mai multe familii erau blocate in case, fiind in pericol iminent. "Ciprian, cu o experienta de peste 14 ani in salvare de persoane si cu cateva mii de interventii la activ, stia exact ce are de facut. Ajunsi la fata locului in doar cateva minute, si-au dat seama ca interventia trebuia sa fie foarte rapida, dar si cu foarte mare atentie. Casa de vis-a-vis era pe punctul de prabusire, iar apa crestea. Ciprian s-a legat cu cordelina, a traversat curtea si a patruns in casa", mai povesteste Marcel Vela.In casa se aflau un barbat, 3 femei si doi copii, intre care un bebelus. "Stati linistiti ca totul va fi in regula. Veti iesi impreuna cu mine, dar nu vreau sa va panicati. Trebuie sa fim foarte atenti. Curentul este foarte puternic si orice clipa de neatentie ne poate pune in primejdie. Pe copii ii voi purta eu in brate, e mai sigur asa. Am doi copii acasa si stiu ce inseamna grija parinteasca", le-a transmis pompierul celor din casa pentru a-i calma, povesteste ministrul de Interne.Potrivit acestuia interventia a fost una extrem de dificila. In total, in localitatea Rodna, pompierii salvatori din cadrul ISU Bistrita-Nasaud au salvat in doar cateva ore cateva zeci de persoane si animale. A fost o misiune pe deplin reusita."Acestia sunt eroii zilelor noastre. Sunt cei care salveaza vieti si intervin acolo unde nu mai este nicio speranta. Cu siguranta, putem spune ca cei care salveaza o viata, salveaza o lume intreaga", si-a incheiat Vela mesajul de pe Facebook. Marti seara, 14 adulti si 6 copii au fost salvati din case de pompieri