Marcel Vela, dupa decesul primului politist roman mort de COVID-19: "Singura mangaiere pe care o putem gasi acum este faptul ca stim ca sotia sa, asistent medical, a fost declarata vindecata"

"Nimic nu este mai dureros decat atunci cand, dupa luni bune de lupta cu acest virus nemilos, ii cade victima chiar cineva din echipa noastra. Agentul sef principal de politie Gibea Alexandru din cadrul Inpectoratului Judetean de Politie Olt si-a pierdut viata din cauza infectiei cu COVID-19, in pofida eforturilor cadrelor medicale de la Spitalul Caracal si apoi de la Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals. Suntem cu tot sufletul alaturi de familie, colegi si toti cei care l-au cunoscut", a scris Vela pe Facebook.Ministrul spune ca sotia politistului s-a vindecat de coronavirus si niciunul din colegii acestuia nu prezinta simptome."Singura mangaiere pe care o putem gasi acum este faptul ca stim ca sotia sa, asistent medical, a fost declarata vindecata de COVID-19 si, din fericire, niciunul dintre colegii politistului nu prezinta simptome de infectare. Agentul sef principal de politie Gibea Alexandru a absolvit Scoala de Subofiteri de Politie "Vasile Lascar" Campina in 1993 si era sef de post al Postului de Politie al comunei Ipotesti. Avea doar 49 de ani... Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a mai scris Vela.Sindicatul Europol a anuntat, duminica, primul deces de coronavirus inregistrat in Politia Romana, fiind vorba despre seful de post din Ipotesti, judetul Olt. Politistul, in varsta de 49 de ani, a fost internat in spital inca din 28 mai, initial la Slatina, apoi la Caracal si in final la Bucuresti.