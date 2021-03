Iohannis, despre filmarea cu Vela pe o terasa care nu respecta regulile anti-pandemie: "Cine nu respecta normele si restrictiile sa suporte consecintele"

Marcel Vela filmat la terasa

El a adaugat ca persoanele publice trebuie sa fie exemple pozitive si nu negative, iar cine nu respecta restrictiile trebuie sa suporte consecintele."Cred ca toata lumea trebuie sa respecte restrictiile, incepand de la presedinte , la membrii Guvernului, parlamentari, s.a.m.d. Cine nu respecta normele si restrictiile sa suporte consecintele si cred ca, si cu asta vreau sa inchei, cred ca este foarte important ca persoanele publice sa dea exemple pozitive si nu exemple negative. Trebuie sa ne insusim noi prima data respectarea legii, daca ne dorim ca si cetatenii simpli sa respecte aceste legi", a afirmat Klaus Iohannis, intrebat miercuri la Dabuleni cum comenteaza imaginile cu Marcel Vela in acea cafenea.Imagini cu fostul ministru de Interne Marcel Vela la o terasa unde nu se respectau masurile anti-COVID au fost surprinse chiar in ziua in care autoritatile incercau sa gaseasca solutii pentru a nu baga Capitala in carantina, desi rata de infectare a depasit 6 la mia de locuitori. Senatorul spune ca terasa nu era inchisa, deoarece avea acoperisul rabatat.Marcel Vela, in calitate de fost ministru de Interne, a participat la o sedinta de bilant la Ministerul de Interne, in ziua in care autoritatile au discutat despre restrictiile care trebuie impuse pentru stoparea extinderii pandemiei de COVID, de la vacanta de o luna pentru elevi si magazine inchise, pana la inchiderea parcurilor.Dupa discutiile aprinse despre masuri dure aplicate populatiei, Marcel Vela a poposit la o terasa din centrul Capitalei, in zona bulevardului Decebal, care are acoperite toate laturile, fapt care contravine normelor in vigoare.Terasele sunt definite ca spatii dispuse in exteriorul cladirilor, cu un tavan si un singur perete.Fostul ministru, in prezent senator, spune ca a respectat regulile si ca terasa nu era inchisa, deoarece avea acoperisul rabatat."Aceasta terasa nu are acoperis. O sa va dau o imagine cu acoperisul care este deschis. La masa am stat sub 6 persoane. Daca derulati imaginea o sa vedeti ca in dreapta este o masa unde nu sta nimeni, pentru ca erau marcate", a spus Marcel Vela, comentand imaginile difuzate de Digi24.