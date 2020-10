Marcel Vela: Politia Animalelor va avea 488 de angajati si 88 de medici veterinari, structuri in toate judetele si va fi dotata cu autoutilitare

"Va dau o veste buna, in sensul in care aseara Guvernul Romaniei a aprobat prin ordonanta de urgenta privind infiintarea Politiei Animalelor. O dorinta a noastra a tuturor, un proiect care a fost supus unei dezbateri lungi, unei transparente publice, am discutat cu toti cei care sunt implicati in acest domeniu, cu asociatii pentru protectia animalelor, cu specialisti. Am discutat cu atasati de afaceri interne care sunt detasati la reprezentantele noastre diplomatice din alte state pentru a analiza tot ceea ce exista la aceasta ora in alte legislatii, astfel incat sa putem implementa, produce, promova si adopta un proiect de lege extrem de important", a declarat Vela.Ministrul de Interne a afirmat ca Politia Animalelor va fi functionala in toate judetele tarii."Odata cu aparitia acestei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial, Politia Animalelor va fi operationala, va avea 488 de angajati plus 88 de medici veterinari, va avea structuri in toate judetele si vom aplica legea in acest domeniu in care Romania a fost extrem de deficitara. Asadar aceasta veste asteptata de multi iubitori de animale este o realitate. In urmatoarele 60 de zile, este termenul de implementare, de angajare, de organizare a concursurilor, ea va fi operationala.Mai mult decat atat, am prevazut in proiectul de investitii si autoutilitare pentru Politia Animalelor astfel incat sa dotam aceasta structura la cel mai inalt nivel, pentru a interveni in timp operativ acolo unde este nevoie pentru a salva un suflet nevinovat. Suntem alaturi de toti iubitorii de animale, cum sper ca si ei sa fie alaturi de noi pentru ca acest proiect sa fie un real succes", a detaliat Vela.