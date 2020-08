Marcel Vela a delegat conducerea Comisiei Tehnice Centrale secretarului de stat Gheorghe Sorescu

Vela a precizat vineri seara, intr-o interventie telefonica la RTV, ca aceasta este singura atributie pe care a delegat-o, el continuand sa isi exercite functia de ministru al Afacerilor Interne in perioada urmatoare."Nu este nicio premiera, poate este o premiera prin faptul ca un ministru trateaza cu fair-play faptul ca este candidat si isi deleaga atributiile de a conduce Comisia tehnica unui secretar de stat care se ocupa strict de prefecturi. (...) Eu am considerat ca este fair-play (...). Repet, am delegat atributiile conducerii, prezidarii unei comisii tehnice care se ocupa strict de problemele, de toate analizele care tin de evolutia si organizarea alegerilor in relatia cu prefecturile, deci nu sunt atributiile ministrului Afacerilor Interne in integralitatea lor sau in totalitatea lor", a declarat Marcel Vela.El a adaugat ca, pe perioada campaniei electorale, va ramane la minister."Sunt pe lista de consiliu local si consiliu judetean in calitatea mea de presedinte al filialei PNL Caras-Severin, pentru a fi alaturi de colegii mei implicati in campania electorala. Eu voi fi la minister in toata aceasta perioada, imi voi face datoria si veti vedea ca toata procedura aceasta, si electorala, dar si activitatea ministerului in zona criminogena, impotriva infractionalitatii, va fi la inaltime", a spus Vela.Ministrul Afacerilor Interne a garantat ca alegerile locale din 27 septembrie vor fi organizate "foarte bine" si ca vor fi "cele mai corecte alegeri"."Vor fi organizate foarte bine alegerile, vor fi cele mai corecte alegeri si fara probleme cu privire la infractionalitate, pentru ca nu doar Comisia tehnica implica organizarea alegerilor, organizarea alegerilor este mult mai ampla, ceea ce tine si de siguranta desfasurarii procesului electoral si de pastrarea linistii si ordinii publice, lucruri care raman in atributia ministrului. Ministrul este la datorie, ministerul isi va face datoria. (...) Asadar, prezidarea acestei comisii am considerat ca este mai bine sa o faca domnul secretar de stat care se ocupa strict de acest domeniu", a mai declarat Marcel Vela.