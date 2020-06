Marcel Vela spune ca va scoate la licitatie geaca de piele personalizata

Ziare.

Marcel Vela se afla la Caras-Sevenir, cand a observat ca o jurnalista prezenta la declaratiile de presa nu purta masca. Ministrul i-a cerut acesteia sa isi puna masca, altfel nu va incepe conferinta.Unul dintre ziaristii prezenti i-a spus, in gluma, lui Marcel Vela ca pentru a se conforma colega, el trebuie sa dea jos geaca tip Top Gun, devenita celebra, dupa ce ministrul a si personalizat-o cu numele sau."O s-o scot la licitatie dupa pandemie si o sa dau banii la casele de copii", a raspuns Marcel Vela.Ministrul de Interne, Marcel Vela, si-a personalizat geaca din piele de tip Top Gun cu care a aparut in declaratiile publice: i-a pus eticheta cu numele sau, langa tricolor si stema Romaniei.