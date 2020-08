Masinile "Localei" din Baia Mare, vopsite in culori similare Politiei Nationale. Marea "reforma" gandita in iulie viza tocmai eliminarea confuziei: "Primarii se grabesc sa copieze grafica"

Primaria Baia Mare, condusa de edilul Catalin Chereches , tocmai si-a prezentat noul model de masina a Politiei Locale. Autoturismele sunt vopsite in culorile verde-albastru tipator, foarte asemanatoare cu cele lansate pe masinile Politiei Romane la inceputul lunii iulie La vremea respectiva, ministrul de Interne Marcel Vela spunea ca unul dintre principalele argumente ale schimbarii brandului ar fi ca cetatenii confunda cele doua institutii: Politia Romana si cea Locala. In plus, Vela spunea ca va schimba si numele Politiei "mari" in "Nationala".Acum, noile masini ale Politiei Locale Baia Mare au fost observate de politistul Marian Godina si de administratorii paginii unuia dintre principalele sindicate ale Politiei Romane - Europol.Si Marian Godina a avut o postare ironica pe aceasta tema.