Ministrul de Interne a semnat ordinul pentru infiintarea Politiei Siguranta Scolara. Care sunt atributiile noii structuri din cadrul MAI

"Siguranta in scoli este o prioritate a Guvernului inca de la inceputul mandatului si astazi am concretizat-o printr-o decizie normativa care infiinteaza aceasta noua structura a Politiei pentru siguranta scolara. Politia Siguranta Scolara va fi formata dintr-un numar de 270 de politisti organizati la nivelul Inspectoratului Generale a Politiei Romane, a Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor de politie din fiecare judet", a spus Vela, intr-o declaratie de presa.Politia Siguranta Scolara va avea o subordonare centrala, iar obiectul de activitate este legat de asigurarea protectiei si sigurantei elevilor, cat si a cadrelor didactice."Noua structura va preveni si combate violenta in scoala, cu accent pe fenomenul de bullying si a actelor de violenta intre elevi in interiorul scolilor, cat si in proximitatea acestora. Totodata, va monitoriza masurile de siguranta, va analiza fenomenele infractionale din fiecare scoala, va identifica riscurile si problemele specifice fiecarei unitati de invatamant", a declarat Vela.El a precizat ca Politia Siguranta Scolara va coordona toate actiunile de combatere a infractionalitatii si va dispune prezenta politistilor de ordine publica, politistilor de la rutiera, a jandarmilor si a Politiei locale, pentru buna functionare a scolilor in conditii de siguranta."Totodata, Politia Siguranta Scolara va coopera cu unitatile de invatamant si cu autoritatile locale, in vederea combaterii fenomenului criminogen din scoli si va actiona in comun cu celelalte structuri din cadrul MAI pentru combaterea infractionalitatii juvenile, a infractionalitatii organizate, respectiv a traficului de persoane si a traficului de droguri ", a mai spus ministrul de Interne.Vela a adaugat ca, pentru o buna comunicare cu toti factorii implicati in acest demers, Politia Siguranta Scolara va colabora cu organizatiile neguvernamentale, cu conducerea scolilor, cu autoritatile locale si cu comitetele de parinti pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii.