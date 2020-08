UPDATE Ministrul de Interne, absent de la audieri in Comisia ''Sparanghelul''. Va fi rechemat in Parlament impreuna cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode

Potrivit presedintelui acestei Comisii de ancheta, senatorul PSD Radu Oprea, agenda incarcata a ministrului si o deplasare in tara l-au impiedicat pe acesta sa vina marti in Parlament.Radu Oprea a precizat ca urmatoarea invitatie la audieri pentru ministrul Vela este pentru marti, 1 septembrie, data la care va fi chemat si ministrul Transporturilor, Lucian Bode "Eu il rog pe domnul ministru Vela sa vina in fata Comisiei de ancheta, sa vina sa raspunda intrebarilor deputatilor si senatorilor pentru ca asa este corect. Trebuie sa raspunda, cu certitudine, unor intrebari care pana astazi nu au primit raspuns, cum ar fi de exemplu - de ce in Ordonanta Militara 7 a aparut articolul 10 care a dat dreptul curselor charter sa fie operate pe aeroporturile din tara? (...) Cred ca nu trebuie sa fie speriat, nu are de ce sa se teama sa vina in fata Comisiei de ancheta si sa raspunda unor intrebari care framanta opinia publica din Romania", a spus Oprea.De asemenea, martea viitoare vor fi invitati la Comisie reprezentanti ai ITM Cluj, ai unor firme de transport si de intermediere a fortei de munca.El a mai spus ca a primit in aceasta saptamana raspunsuri de la companiile care au facut zboruri charter si de la firme din Romania care au transportat muncitorii sezonieri catre Aeroportul de la Cluj si ca a intrat in posesia unor facturi deja platite de catre asociatii de ferme din Germania."Vedem deja ca exista organizatori. Nu este o ilegalitate in aceasta chestiune. Important este ca, din ceea ce am vazut noi, Guvernului Orban nu i-a pasat de oameni. (...) Au fost peste 1.900 de oameni care s-au inghesuit intr-o perioada in care nu aveam voie sa iesim din casa decat in baza unor declaratii", a explicat acesta.Senatorul PSD a mentionat ca va prezenta concluziile deplasarii sale la Suceava atunci cand ministrul Vela va veni la comisie."Promit ca, daca data viitoare nu se va prezenta (n.r. - ministrul Vela), voi face publice aceste documente", a transmis Oprea.Acesta a mentionat ca va solicita Birourilor permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor prelungirea, pentru a doua oara, cu inca 30 de zile a activitatii acestei comisii.Parlamentul a aprobat constituirea acestei comisii la solicitarea liderilor PSD, Pro Romania si ALDE Comisia are rolul de a verifica legalitatea deplasarii celor aproximativ 2.000 de cetateni romani, in noaptea de 8 spre 9 aprilie, din localitatile lor de origine, unele aflate in carantina cu stricta supraveghere militara, la Aeroportul International '' Avram Iancu '' din Cluj-Napoca, in conditiile in care Ordonanta Militara nr. 2 indica foarte clar exceptiile de la interdictia deplasarii persoanelor fizice.