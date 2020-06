Ministrul Marcel Vela a mers in zonele afectate de inundatii din Valea Jiului

Ziare.

"Ministrul afacerilor interne , Marcel Vela, si prefectul judetului, Vasilica Poteca, s-au deplasat in punctele 'fierbinti', au discutat cu oamenii si le-au transmis autoritatilor locale sa trimita in urmatoarele doua zile catre Institutia Prefectului - Judetul Hunedoara o prima estimare a pagubelor produse de viitura. Urmeaza ca, in regim de urgenta, guvernul Romaniei sa aprobe o ordonanta de urgenta pentru alocarea fondurilor necesare sprijinului locuitorilor si al autoritatilor pentru eliminarea distrugerilor provocate in infrastructura localitatilor din vestul Vaii Jiului", se arata intr-o informare a Prefecturii Hunedoara.Potrivit Prefecturii Hunedoara, in timpul deplasarii efectuate de oficialul guvernamental au fost luate masuri complementare atat pentru siguranta oamenilor afectati de viituri, cat si pentru diminuarea pagubelor produse de revarsarea Jiului de Vest, care a afectat localitatile Lupeni, Valea de Brazi, Uricani, Campul lui Neag si Aninoasa.Totodata, in prima parte a zilei, la solicitarea prefectului de Hunedoara, Ministerul Afacerilor Interne a trimis spre Valea Jiului trei elicoptere care au supravegheat intreaga zona si au transmis autoritatilor locale informatii utile despre dimensiunea dezastrului produs de inundatii.Conform informatiilor ISU Hunedoara, in zona afectata de inundatii au fost evacuati peste 300 de locuitori, sunt distruse poduri si podete. Au fost inundate aproape 350 de gospodarii si terenuri agricole.Echipe de pompieri jandarmi , drumari, muncitori ai Apelor Romane si ai operatorului de apa din Valea Jiului actioneaza, vineri, cu efective marite pentru evacuarea apelor din gospodarii si pentru degajarea cailor rutiere afectate de viitura, mai ales a DN 66A Petrosani - Campul lui Neag, ce a fost distrus de viitura pe o importanta portiune.Pe tot parcursul zilei, autoritatile locale si fortele MAI au fost sprijinite in misiunile de salvare si de limitare a distrugerilor de salvamontistii hunedoreni din muntii Retezat si Parang.Potrivit Prefecturii Hunedoara, vineri seara apele au inceput sa se retraga, insa codul rosu de alerta pentru inundatii ramane in vigoare pentru vestul Vaii Jiului pana la miezul noptii.