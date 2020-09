Ministrul Vela, dupa demisia chestorului Vasilescu, cel care a negociat cu interlopii: "Este decizia corecta"

"Ati aflat deja astazi ca domnul Liviu Vasilescu nu mai este Inspector General al Politiei Romane. Este decizia corecta, pe care am convenit-o, astfel incat imaginea si credibilitatea Politiei Romane sa nu fie afectate sau puse sub semnul intrebarii. In urma discutiei pe care am avut-o, domnia sa a achiesat sa se retraga din functia de Inspector General, precizand faptul ca isi doreste sa continue munca de politie si sa isi indeplineasca atributiile de ofiter", a transmis, marti seara, Marcel Vela.Potrivit acestuia, "Politia Romana are nevoie acum sa se concentreze exclusiv asupra problemelor pe care le are in atributii, adica aplicarea cu fermitate a legii si eliminarea oricarui act de perturbare a acestei activitati"."Pentru a asigura continuitate in actul de management al acestei institutii importante a Ministerului Afacerilor Interne, am decis ca Inspectorul General Adjunct, domnul chestor de politie Eduard Miritescu, din functia pe care o detine, sa exercite temporar comanda Politiei Romane pana la numirea unui ofiter care sa preia aceasta functie si responsabilitate. Nu m-am grabit sa numesc astazi un inlocuitor al Inspectorului General al Politiei Romane pentru ca imi doresc sa identific, impreuna cu echipa de la Ministerul Afacerilor Interne, cea mai potrivita persoana pentru a putea reforma din temelii Inspectoratul General al Politiei Romane, pentru a putea continua programele de inzestrare a politistilor si pentru a fi capabila sa exercite un act managerial corespunzator pentru o institutie de nivel european care sa ofere cetatenilor siguranta si incredere", a mai precizat ministrul.Chestorul Liviu Vasilescu a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca se retrage din functia de inspector general al Politiei Romane, acuzand un atac la adresa Politiei Romane din partea celor care urmaresc "mai mult la televizor" activitatea institutiei. Demisia a venit dupa scandalul urias provocat de intalnirea chestorului Vasilescu cu interlopii din clanul Duduianu.Cititi si: