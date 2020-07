Proiectul de reorganizare a MAI, prezentat in urmatoarele saptamani. Politia Romana devine Politia Nationala si se infiinteaza Politia Animalelor

El a precizat, cu prilejul unui eveniment de prezentare a noilor achizitii pentru Politie, ca proiectul de reorganizare a ministerului a fost in consultare publica in ianuarie, fiind primite peste 400 de propuneri de la sindicate, corpul ofiterilor din MAI, ONG-uri, atasati pe Afaceri interne "Nu am mai putut continua in luna februarie aceasta restructurare si reorganizare, pentru ca (...) a fost epidemia, starea de urgenta. Din luna iunie, de cand noi nu am mai fost implicati ca si gestionare a starii de alerta in prima linie, in sensul in care gestionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nu a mai fost direct la ministrul de Interne, am refacut grupul de lucru, am reorganizat acele intalniri si consultari. Proiectul este in faza finala, mai trebuie sa-l prezint si premierului si celorlalti colegi din Guvern care au si ei o responsabilitate sau o implicare in obtinerea unei asemenea legislatii, plus un aviz de la CSAT si cred ca, in perioada urmatoare, e vorba de saptamani, acest proiect va fi facut public", a afirmat Vela.Potrivit acestuia, proiectul prevede infiintarea de puncte de lucru si in alte orase, in afara celor resedinta de judet, astfel incat cetatenii sa nu mai faca deplasari pe distante mari pentru a avea acces la serviciile MAI, infiintarea Politiei Animalelor, schimbarea numelui Politiei Romane in Politie Nationala, pentru a se face "o delimitare clara intre Politia Nationala si Politia Locala".In opinia ministrului, se impun modificari in legislatie in ceea ce priveste inchiderea unui caz la care Politia si Procuratura lucreaza, daca pagubitul isi retrage plangerea."Folosirea armamentului (de catre politist - n.r.) trebuie gandita intr-o filozofie in care, intr-adevar, sa nu fie excese, nu sunt de acord cu violenta , cu excesul, cu uzul de arma, atunci cand nu este cazul, dar daca esti atacat ca politist si exista pericolul ca infractorul sa-ti fure pistolul si sa te impuste, eu cred ca in legislatie ar trebui sa tratam exact acest episod, cand esti atacat de zece infractori si tu esti politist si exista si posibilitatea sa-ti ia pistolul si chiar sa te impuste, sa fie considerata legitima aparare. (...) Uzul de arma trebuie oarecum gandit si in situatia de legitima aparare", a spus Marcel Vela.