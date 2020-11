Ministrul Marcel Vela a convocat duminica o noua sedinta operativa la sediul MAI: "Toti cei care vor fi gasiti vinovati vor fi trasi la raspundere"

Marcel Vela a precizat ca "toti cei care vor fi gasiti vinovati de tragedia care s-a produs la Spitalul Judetean din Piatra-Neamt vor fi trasi la raspundere", conform sursei citate.Inca de sambata seara, la dispozitiile ministrului de Interne, "o echipa mixta, formata din specialisti in investigatii criminale de la nivelul Inspectoratului General al Politei Romane, dar si specialisti din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta s-a deplasat in Municipiul Piatra-Neamt pentru a cerceta cauzele care au dus la producerea incendiului".Sursa mentionata mai spune ca "verificarile de la fata locului vin in sustinerea activitatii Parchetului General care gestioneaza ancheta penala".La ora 14.00, Vela se va deplasa la sediul Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani, unde va participa la videoconferinta cu reprezentantii DSP, IGSU din teritoriu, cat si cu demnitarii de la nivel central responsabili pe situatii de urgenta si sanatate, activitate care va fi coordonata de premierul Ludovic Orban Zece pacienti au murit in urma unui incendiu care a izbucnit sambata la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Alte sapte persoane, inclusiv medicul Ioan Catalin Denciu, care a incercat sa salveze bolnavii, au fost ranite.CITESTE SI: