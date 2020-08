Sindicatul Europol: COVID-19 la Serviciul Rutier din IPJ Timis. Au fost chemati politisti din concediu

"A ramas un singur politist neinfectat la Serviciul Rutier Timis. Desi, pentru ministrul Vela, politistii nu sunt "in prima linie" se pare ca si noul virus indrazneste sa il contrazica intrucat, la nivelul I.P.J. Timis, in urma testarii politistilor din cadrul Serviciului Rutier, au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus un numar de aproximativ 19 politisti", sustine Sindicatul Europol.Sindicalistii sustin ca, in urma depistarii, politistii Serviciului Rutier Timis au fost fie internati - cei ce prezentau simptome - fie izolati - cei asimptomatici, iar contactele lor directe, din randul angajatilor I.P.J. Timis, au intrat in autoizolare la domiciliu si au facut testul CoViD-19 asteptand rezultatul acestuia."Ca urmare a rezultatelor obtinute la testarea CoViD-19 sefii I.P.J. Timis au fost nevoiti sa cheme politisti din concediu sau din libere pentru a putea asigura macar evenimentele rutiere intrucat mare parte politistilor erau din cadrul Serviciului Rutier. Le dorim tuturor politistilor confirmati insanatosire grabnica, multa sanatate familiilor lor si dorim sa tragem un semnal de alarma pentru ministrul Vela si ii transmitem: "Desi tu nu stii, Noi suntem in prima linie!"", este mesajul celor din Sindicatul Europol.