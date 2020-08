Sindicatul Europol: "DSP Olt foloseste politistii pentru a comunica infectatilor cu noul coronavirus deciziile de izolare si carantinare"

"Politistii pe post de postasi. Nu va speriati daca va bat la usa!Dupa ce politistii au fost trimisi sa imparta Lumina Sfanta in starea de urgenta, iar dupa Decizia CCR sa ii ia pe sus pe cei infectati care refuza sa se interneze in spital, acum suntem in fata unui nou episod din serialul - Politia Romana,Asa cum va informam vineri, Guvernul a emis inca un OUG pentru a include si personalul DSP, respectiv personalul Prefecturilor, care cica sunt in prima linie si carora statul le va oferi 2500 lei stimulentul de risc, ce urmeaza a fi decontat din fonduri europene.Evident ca nici de aceasta data, ministrul Vela nu a ridicat un deget pentru angajatii MAI (politisti, politisti de frontiera pompieri ) si nu ne-a sustinut cauza nici macar de ochii lumii.Iar pentru ca cei de la DSP vor primi de acum stimulente de 2500 lei, in judetul Olt, s-au gandit sa foloseasca politistii pentru a comunica infectatilor cu noul coronavirus deciziile de izolare si carantinare neaparat", se arata intru-un mesaj postat de Sindicatul Europol al politistilor pe pagina de Facebook a institutiei.