Suceava o ia de la capat. Judetul a urcat brusc pe locul doi in tara, in privinta numarului de cazuri noi de COVID-19

Suceava, judetul care in prima parte a pandemiei s-a confruntat cu cele mai multe cazuri, a raportat din nou un numar ridicat de imbolnaviri, 75. Astfel, Suceava a ajuns la un total de 5.737 de cazuri, 497 in ultimele doua saptamani, fiind al doilea judet din tara ca numar de imbolnaviri.Amintim ca la finalul lunii martie, Marcel Vela a anuntat masurile de inchidere a orasului Suceava si a celor opt comune care se afla in jurul orasului. La acel moment, din cei 2.109 de oameni depistati cu coronavirus in Romania, 593 erau din Suceava. Mai mult de atat, o treime din totalul deceselor de pana atunci in Romania veneau de la Spitalul din Suceava.