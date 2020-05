Topul judetelor dupa amenzile din starea de urgenta: In Bihor, suma e de 40 de ori mai mare ca in Gorj (Infografice)

"Diferente foarte mari"

Prahova: 11.462 de amenzi

Pregatiri pentru valul II al pandemiei

Expert Forum a solicitat Inspectoratelor Judetene de Politie si Politiei Romane date despre cuantumul si numarul de sanctiuni contraventionale aplicate, a realizat un studiu comparativ, dar are si mai multe concluzii pentru autoritati.Expert Forum precizeaza ca majoritatea IJP-urilor au raspuns solicitarilor incadrandu-se in termenul legal standard prevazut de lege,Principalele recomandari: revizuirea cadrului legal, amnistia fiscala pentru a rezolva problema amenzilor, gestionarea problemei de personal din institutiile de ordine publica, dar si responsabilizarea individuala a cetatenilor - nu guvernarea prin frica -, coordonarea mesajelor publice.Judetele cu cele mai mari valori totale ale amenzilor aplicate pe intreaga perioada sunt Bihor, Dolj, Iasi, Prahova si Timis.Judetul Bihor a aplicat cele mai mari amenzi si se remarca detasat cu suma totala de 40.607.840 de lei, dublu fata de judetul imediat urmator, Dolj, care a aplicat amenzi in valoare de 17.926.669 de lei.Judetele cu cele mai mici sume totale ale amenzilor aplicate sunt Gorj, Covasna, Arad, Hunedoara si Harghita.Prin comparatie, Gorj a aplicat amenzi de 1.090.900 de lei, o suma de aproape 40 de ori mai mica fata de cea din judetul Bihor.," noteaza Expert Forum in analiza remisa miercuriLa capitolul numeric, cel mai mare numar de amenzi a fost aplicat in judetul Prahova (11.462), urmat de Constanta (9.556), Iasi (8.720), Dolj (7.846) si Timis (7.658).La polul opus, judetele care au aplicat cel mai mic numar de amenzi sunt Gorj, Covasna, Mehedinti, Tulcea si Harghita.Expert Forum arata ca, in contextul in care se discuta despre un nou val al pandemiei COVID-19 in toamna anului 2020 si, odata cu el, despre o noua perioada de restrictii, Guvernul trebuie sa foloseasca "lectiile" invatate in aceasta perioada pentru a se pregati cu un plan de masuri potrivite pentru urmatorul val.1.privind starea de urgenta si starea de alerta pentru a asigura conformitatea cu prevederile constitutionale si predictibilitatea reglementarii. OUG nr. 1/1999 trebuie sa fie modificata substantial in perioada urmatoare prin lege.2.pentru incalcarea restrictiilor in perioada starii de urgenta. Sanctiunile trebuie prevazute intr-o maniera diferentiata, in functie de gravitatea incalcarii, limitand puterea discretionara a organului constatator in aplicarea sanctiunilor si deci practica neunitara si uneori abuziva a acestora. Sanctiunile trebuie sa fie corelate cu veniturile cetatenilor romani sI folosite doar ca ultim resort.3.pentru a rezolva problema amenzilor aplicate pana in prezent pentru a evita blocarea activitatii instantelor imediat dupa iesirea din starea de urgenta.4.. Politica dezastruoasa de personal din ultimii ani in institutiile de ordine publica (pensionarile anticipate si conducerea interimara perpetua) a generat problemele pe care le-am vazut in aceste zile. E nevoie de o strategie de resurse umane pe termen scurt, mediu si lung care sa fie agreata de jucatorii politici principali si care sa includa si limitarea politizarii organelor de aplicare a legii. Incurajarea avertizorilor de integritate si construirea de mecanisme de raportare a neregulilor din sistem.5.IJP-urile ar trebui isi consolideze capacitatea de analiza si sa nu se rezume doar la aplicarea de sanctiuni. Datele colectate in aceasta perioada pentru fiecare UAT (numarul de sanctiuni, incalcarile repetitive, conflictele etc) trebuie sa fie folosite pentru a formula recomandari care sa ajute la remedierea problemelor in teritoriu.Astfel de initiative vor spori increderea populatiei in institutiile de ordine publica, care pot deveni reali parteneri in gestionarea crizelor.6.Pentru gestionarea eficienta a unor astfel de crize, cetatenii trebuie sa respecte regulile nu de teama sanctiunii, ci pentru ca regulile sunt percepute a fi juste si necesare. Exhibarea nenecesara a fortei prin defilarea Armatei si Jandarmeriei cu arme si masini militare prin orase este un mijloc de a folosi frica pe post instrument de control.Impactul psihologic al acestei crize este in centrul preocuparilor de sanatate publica in lume, de aceea scopul statului ar trebui sa fie acela de a comunica exact si la timp cu privire la provocarile de sanatate publica, fara a genera panica suplimentara in populatie. Specialisti in acest domeniu ar trebui implicati in luarea deciziilor in timpul perioadelor de criza.7.E important ca masurile aplicate sa nu genereze excluziune suplimentara din viata sociala.Recomandarile ar trebui folosite inaintea interdictiilor, prin limbajul folosit ar trebui sa se evite exacerbarea fricii si sa se construiasca punti de parteneriat cu persoanele vizate, iar sanctiunile trebuie folosite doar ca ultim resort.8.. Comunicarea contradictorie in aceasta perioada a adaugat la sentimentul de nesiguranta a populatiei si alimenteaza teoriile conspirationiste.Intreaga analiza Expert Forum poate fi citita pe site-ul think-tank-ului.