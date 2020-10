Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al Capitalei

In sedinta de Guvern de joi seara a fost adoptata o hotarare privind revocarea lui Gheorghe Cojanu din functia de prefect. Printr-o alta hotarare de Guvern, a fost numit in aceasta functie Traian Berbeceanu, fost sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba si seful de cabinet al ministrului de Interne.Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca ca il va schimba pe actualul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu, dupa declaratiile controversate privind rata de infectare din Bucuresti, iar unul dintre posibilii inlocuitori este Traian Berbeceanu.Berbeceanu este "un om corect, integru hotarat" si a demonstrat in activitatea sa ca isi duce la indeplinire obiectivele, a spus Orban. Orban a explicat si de ce nu l-a demis imediat pe Cojanu."Inca de luni m-ati intrebat despre prefectul Capitalei. Nu puteam sa anunt decizia mea de a schimba prefectul inaintea unei sedinte fundamentale conduse de prefectul Capitalei, a CMSU, si in conditiile in care trebuiau implementate deciziile din legislatie. Astazi pot sa va spun: da, am luat decizia de a-l schimba pe prefectul Capitalei. Joi, la sedinta de Guvern vom opera aceasta modificare", a spus el.Fostul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu, a fost schimbat din functie dupa ce duminica a declarat ca nu stia datele oficiale privind infectarile cu coronavirus in Capitala, deoarece era la cumparaturi.