Un ONG cere in instanta anularea decoratiei primite de asistenta lui Marcel Vela, care a lucrat anterior in zona de "beauty"

Controversele

Reset a solicitat anterior Administratiei Prezidentiale sa retraga Medalia Nationala pentru Merit clasa a III-a, cu insemn pentru civili, doamnei Cenusa-Siia Madalina Gabriela, anunta ONG-ul, intr-o postare pe Facebook "Medalia a fost acordata in baza unei motivari/scrisori de recomandare a Ministerului de Interne, care trebuie sa contina meritele cu totul deosebite sau faptele stralucite si meritorii in serviciul statului roman pe care le-a realizat dna Cenusa-Siia.Din informatiile aparute in spatiul public am aflat ca singurul merit si fapta stralucita a dnei Censusa este faptul ca este asistenta ministrului de Interne, Marcel Vela ," arata Reset.ONG-ul mai precizeaza ca a adresat doua cereri in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, una catre Cancelaria Ordinelor (care a fost directionata catre MAI) si una catre Ministerul de Interne (care nu a raspuns inca)."In fata acestor refuzuri de a ne furniza informatiile, am cerut in instanta anularea ordinului," precizeaza Reset.Presedintele Klaus Iohannis a decorat marti, 1 decembrie, mai multi angajati ai Ministerului de Interne, sefi din politie sau din jandarmerie care au primit distictii si inaintari in grad. Decizia ministrului Vela de o nominaliza pe Gabriela Cenusa pentru Medalia Nationala Pentru Merit clasa a III-a, cu insemn pentru civili, a starnit un val de controverse. Multi se intreaba ce merite deosebite a avut aceasta tanara.Printre cei care au reactionat referitor la acest eveniment este si politistul Marian Godina "Gabriela Cenusa a luat Ordinul si Medalia Nationala pentru Merit pentru rezultatele remarcabile obtinute in activitatea ei profesionala. Gabriela Madalina este din luna mai referent la cabinetul lui Vela.A fost inainte consilier onorific si pe la Cultura, s-a ocupat intens de zona de beauty, de automobile si a avut si un internship de reporter de noapte la o televiziune.'In urma cu sapte ani vindeam detergent intr-un supermarket, dar o faceam cu pasiune, mereu mi-a placut sa fiu alaturi de oameni, printre ei si sa fiu de folos', spunea Cenusa pentru o publicatie centrala", scrie Marian Godina, pe pagina da de Facebook.