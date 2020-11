Ministrul de Interne: Dosar penal dupa ce trei adolescenti au incendiat un catel. Nu voi tolera abuzurile si violentele indreptate asupra animalelor

"Cainele care a fost incendiat la Buzau a fost salvat, iar acum este pe maini bune. Pentru cei care nu cunosc povestea, va spun ca a fost victima inconstientei si teribilismului a trei adolescenti din comuna Margineni. Acestia au turnat acetona pe catel si i-au dat foc, iar pentru a-si prezenta 'bravura' au postat filmuletul pe o retea de socializare. In urma aparitiei imaginilor pe internet, politistii din cadrul IPJ Buzau s-au autosesizat si i-au identificat pe tinerii agresori. Din fericire, catelul a fost gasit astazi la domiciliul autorilor. Politistii l-au ridicat si predat asociatiei pentru protectia animalelor Kola Kariola, care va avea grija de el. De asemenea, pentru a clarifica toate aspectele, s-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ranire sau schingiuire a animalelor", a scris Vela, duminica seara, pe pagina sa de Facebook Ministrul de Interne subliniaza ca nu va tolera "sub nicio forma abuzurile si violentele indreptate asupra necuvantatoarelor", motiv pentru care Guvernul a aprobat infiintarea Politiei Animalelor."Intotdeauna voi fi ferm cu cei care pun in pericol sanatatea acestor suflete dand dovada de asemenea cruzimi. Cruzimile asupra animalelor comise de catre tineri au consecinte extrem de grave in comportamentul lor de mai tarziu si se pot transforma in infractiuni cu violenta impotriva oamenilor", a precizat Marcel Vela.