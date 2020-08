Viorel Gongoi, reprezentant al comunitatii rome, audiat de Politia Capitalei dupa ce l-a amenintat pe Facebook pe ministrul Vela

Potrivit Hotnews.ro , care citeaza surse judiciare, ar fi vorba despre Viorel Gongoi, cunoscut drept fiul Mamei Omida, un reprezentant al Staborului Tiganesc, care i-a acuzat de coruptie pe politisti.In cuprinsul actului de sesizare din oficiu reiese ca in data de 24.08.2020, in spatiul virtual a fost lansata o sesiune video "in timp real", pe durata careia, un barbat utilizeaza in mod frecvent expresii si opinii ce se pot constitui ca acte de incitare la discriminare la adresa unor categorii sociale si profesionale, la adresa statutului si institutiilor sale, dar si a poporului roman.Barbatul de 69 de ani, identificat, a fost depistat si condus la audieri.Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunii de incitare la ura sau discriminare.Viorel Gongoi, considerat a fi un reprezentant al Staborului Tiganesc, i-a transmis un mesaj lui Marcel Vela "Deci daca vrei despre departamentul asta al Politiei Capitalei, intraba-ma pe mine, ca iti spun eu. Niste **** care se vinde pe 200 de dolari. O sa iti dau un dosar din care reiese...bai, Vela... probe indubitabile (...) Bai treziti-va bai la realitate. Voi nu sunteti de FBI. Sunteti niste **** militieni, ba! Ce antiterorism? Bai, cati oameni cu bombe ai descoperit tu in Romania? Bai, Vela! Ce mari teroristi ati descoperit, ma? (...) Pai tu, daca se bate doi jegosi, doi tigani, un cioban si un tigan, tu ii ridici la rang de clan?", a declarat Gongoi intr-un clip preluat de Antena 3.Viorel Gongoi a sters prima inregistrare in care ii acuza pe politisti ca sunt corupti si a postat o noua inregistrare in care isi motiveaza gestul de a ataca Politia deoarece o considera vinovata pentru arestarea unuia dintre baietii sai care a decedat in penitenciar ulterior.De asemenea, Gongoi acuza Ministerul de Interne si mass-media ca ataca toata etnia rroma folosind cuvantul clan atunci cand se refera la orice scandal care implica si rromi.