Șeful diplomației americane amenință Rusia cu noi sancțiuni dacă nu va fi încheiat un acord privind Ucraina

Șeful diplomației americane Marco Rubio a amenințat duminică Rusia cu noi sancțiuni dacă nu va fi încheiat un acord asupra Ucrainei, la două zile după întrevederea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care nu s-a încheiat cu niciun anunț, informează AFP.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat duminică că un acord de încetare temporară a focului între Ucraina și Rusia „nu este exclus”, chiar dacă liderii SUA, Ucrainei și Rusiei sunt de acord că cea mai bună soluție este un acord de pace care să pună capăt definitiv războiului.

„Toți au fost de acord că cea mai bună cale de a încheia acest conflict este printr-un acord de pace deplin”, a spus Rubio la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News. „Nu există nicio îndoială în privința asta. Adică cine ar putea fi împotriva faptului că mâine să venim și să spunem: «Avem un acord de pace complet, și e gata.» Cred că aceasta este cea mai bună modalitate de a opri războiul.”

„Acum, dacă este nevoie de un armistițiu pe drumul către acest lucru, ei bine, am pledat pentru asta”, a adăugat Rubio. „Din păcate, rușii, până acum, nu au fost de acord.”

Comentariile lui Rubio vin la câteva zile după ce președintele Donald Trump s-a întors din Alaska, unde s-a întâlnit timp de câteva ore cu președintele rus Vladimir Putin și cu o delegație de lideri ruși.

Faptul că nici președintele ucrainean Volodimir Zelenski, nici vreun reprezentant din Ucraina nu au fost prezenți la discuții nu a diminuat speranțele oficialilor americani că îl pot convinge pe Putin să accepte un acord de încetare a focului sau unul de pace.

