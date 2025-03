Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, apariție controversată cu o cruce pe frunte. Ce simbolizează

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a stârnit o dezbatere aprinsă după ce a apărut miercuri în emisiunea matinală de la Fox News, având pe frunte semnul Miercurii Cenușii.

Chiar dacă scopul discuției era să abordeze subiecte politice globale, cum ar fi războiul din Ucraina și conflictul din Gaza, interesul public s-a concentrat pe simbolismul religios al lui Rubio, reaprinzând controversa legată de rolul credinței în politica americană.

Rubio, de origine cubaneză și catolic practicant, a lămurit motivul semnului de pe frunte la întrebarea gazdei.

„Astăzi este Miercurea Cenușii, o zi de reflecție și umilință”, a afirmat el.

„Pentru milioane de catolici din Statele Unite și din întreaga lume, este o zi a credinței care ne amintește de fragilitatea noastră și de nevoia de a face bine”, a adăugat el.

Miercurea Cenușii marchează începutul Postului Mare, o perioadă de pocăință și introspecție în tradiția creștină.

Punerea cenușii pe frunte reprezintă un simbol al mortalității și al nevoii de regret pentru păcate.

Reacții împărțite și critici legate de percepția publică a credinței

Apariția lui Rubio cu acest semn într-o emisiune TV cu audiență mare a generat reacții diverse pe rețelele sociale și în mediul politic. Gestul Secretarului de Stat a primit atât aprecieri, cât și reproșuri.

US Secretary of State Marco Rubio, wearing a cross on his forehead for Ash Wednesday, reaffirmed President Donald #Trump’s “last warning” against #Hamas in which he said there would be "hell to pay" for the people of #Gaza if the remaining #Israeli captives are not released. pic.twitter.com/nyX36OcIG8