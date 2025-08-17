„Este o teorie stupidă a mass-media”. Le este sau nu frică europenilor că Zelenski va fi „intimidat” de Trump să accepte un acord nefavorabil?

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 20:26
722 citiri
„Este o teorie stupidă a mass-media”. Le este sau nu frică europenilor că Zelenski va fi „intimidat” de Trump să accepte un acord nefavorabil?
Trump a avut un conflict cu Zelenski în Biroul Oval FOTO: Hepta

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat că liderii europeni vor participa luni la întâlnirea din Biroul Oval nu pentru ca Volodimir Zelenski să nu fie "intimidat" să accepte un acord nefavorabil, ci pentru că au jucat un rol esențial în discuțiile care au avut loc pe parcursul negocierilor de pace.

„Este o teorie stupidă a mass-media că ei vin aici mâine pentru că Trump îl va intimida pe Zelenski să accepte un acord nefavorabil. Lucrăm cu acești oameni de săptămâni întregi, săptămâni întregi la acest subiect. Vin aici mâine pentru că au ales să vină mâine. Noi i-am invitat să vină”, a declarat Rubio la emisiunea „Face the Nation” de la CBS.

Rubio a temperat așteptările privind un acord de pace iminent. „Nu spun că suntem pe punctul de a încheia un acord de pace. Dar spun că am observat mișcare, suficientă mișcare pentru a justifica o întâlnire de follow-up cu Zelenski și europenii”, a spus el.

Răspunzând referitor la întâlnirea din februarie din Biroul Oval, la care președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat pe Zelenski pentru lipsa de apreciere, Rubio a spus: „Știți câte întrevederi am avut de atunci? Am avut o întâlnire cu Putin și vreo douăsprezece cu Zelenski”.

„Ei nu vin aici mâine pentru a-l proteja pe Zelenski de intimidări”, a spus Rubio. „Vin aici mâine pentru că am colaborat cu europenii. Am discutat cu ei săptămâna trecută. Au avut loc întâlniri în Marea Britanie în weekendul precedent.”

Cine sunt premierii și președinții europeni care merg cu Volodimir Zelenski în SUA. Și șeful NATO va fi prezent la întâlnirea organizată de Trump
Cine sunt premierii și președinții europeni care merg cu Volodimir Zelenski în SUA. Și șeful NATO va fi prezent la întâlnirea organizată de Trump
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminică, 17 august, că se va deplasa luni împreună cu mai mulți lideri europeni la Casa Albă, alături de președintele...
Trump va discuta mai întâi mâine cu Zelenski, apoi cu liderii europeni
Trump va discuta mai întâi mâine cu Zelenski, apoi cu liderii europeni
Președintele american Donald Trump îl va primi, luni, 18 august, mai întâi pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă și va avea o discuție individuală cu acesta, după...
#Marco Rubio, #Europa, #SUA, #Volodimir Zelenski, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber de contract de doua luni si jumatate, Ianis Hagi a ales
ObservatorNews.ro
ANIMATIE. Greselile comise de cele patru victime care au platit tribut marii. S-au stins sub ochii celor dragi
Adevarul.ro
Metoda prin care doua femei au incercat sa fure un "munte" de produse dintr-un Lidl din Marea Britanie. Internautii spun ca sunt romance

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tentativă de protest organizat de Ilan Șor în Moldova, încheiată cu zeci de arestări. Oligarhul fugar le-a promis 3.000 de dolari pe lună celor care ies în stradă
  2. Ultima șmecherie a lui Putin. În timp ce Trump pune presiune pe Zelenski, Ucraina acuză „misiuni sinucigașe de fațadă” ale Rusiei
  3. Cum va arăta omul viitorului. Cinci părți anatomice care ar putea dispărea treptat
  4. Papa Leon, mesaj pentru liderii implicați în negocierile de pace și încetarea focului în Ucraina. "Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc"
  5. Trump va discuta mai întâi mâine cu Zelenski, apoi cu liderii europeni
  6. Violențe din Serbia au ajuns la un nou nivel. Președintele Vucic amenință cu un „răspuns puternic” împotriva protestatarilor, după ce peste 130 de polițiști au ajuns răniți în spital
  7. „Este o teorie stupidă a mass-media”. Le este sau nu frică europenilor că Zelenski va fi „intimidat” de Trump să accepte un acord nefavorabil?
  8. Cum s-ar putea încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Două scenarii probabile
  9. Proteste violente în Israel. Poliția a dispersat mulțimile cu tunuri de apă. „Nu câștigăm un război pe cadavrele ostaticilor”
  10. Volodimir Zelenski, mulțumit de discuțiile cu liderii europeni în „Coaliția de Voință”. Cu ce mesaj au decis să meargă la întâlnirea cu Donald Trump, de la Washington