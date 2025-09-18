Statele Unite au început revocarea vizelor celor care „au aplaudat” moartea lui Charlie Kirk. Rubio: „Pregătiți-vă să fiți deportați!” VIDEO

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 17:06
Charlie Kirk FOTO: Facebook/Charlie Kirk
Statele Unite iau măsuri drastice împotriva străinilor care au „sărbătorit” pe rețelele sociale asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
Secretarul de stat Marco Rubio a transmis pe X că vizele unor persoane au fost deja revocate și că procesul continuă.
„America nu va găzdui străini care celebrează moartea concetățenilor noștri”, a scris Marco Rubio, precizând că cei aflați în SUA cu viză și care au „aplaudat” public asasinarea unei personalități politice ar trebui să se pregătească pentru deportare.
„Revocările vizelor sunt în curs de desfășurare. Dacă vă aflați aici cu viză și aplaudați asasinarea publică a unei personalități politice, pregătiți-vă să fiți deportați”, a anunțat secretarul de stat.
Afirmațiile lui Rubio vin în completarea unui avertisment lansat anterior de adjunctul secretarului de stat, Christopher Landau, care a condamnat ferm reacțiile de pe rețelele de socializare care glorifică sau minimalizează actul de violență. Landau a mai spus că autoritățile consulare americane au fost îndrumate să acționeze în consecință.
Momentan nu este clar câte vize au fost revocate sau refuzate și nici dacă sunt cetățeni europeni vizați de această măsură, conform euronews.
Activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timpul unui discurs la Universitatea Utah Valley.
Atacatorul a fost prins după o urmărire de peste 30 de ore. Acum, Tyler Robinson (22 de ani) este acuzat de crimă cu premeditare.
Atacul a stârnit un val de reacții dure din partea liderilor conservatori americani. Mai multe persoane care au comentat ironic sau în mod jignitor moartea lui Charlie Kirk, cum ar fi angajați din aviație, educație și mass-media, au fost suspendate sau chiar concediate.
Măsurile luate de administrația Trump au fost criticate de unii ca încercări de a reduce la tăcere opoziția politică. Sindicatele WGA și SAG-AFTRA l-au apărat recent pe comediantul Jimmy Kimmel, după ce emisiunea sa a fost suspendată din cauza unei remarci controversate despre atacatorul activistului politic.
Pe 15 septembrie, Kimmel ar fi sugerat ironic că atacatorul face parte din mișcarea MAGA, o afirmație care a declanșat reacții dure din partea republicanilor.
