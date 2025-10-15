Noi tensiuni în Marea Baltică: Armata suedeză monitorizează un submarin rusesc în colaborare strânsă cu aliații

Armata suedeză anunță miercuri, 15 octombrie, că urmărește un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică marți și evocă o ”operațiune de rutină” în colaborare cu aliații săi militari, relatează AFP.

”Un submarin rusesc a intrat în Marea Baltică ieri (marți) prin Grand Belt”, o strâmtoare daneză, anunță într-un comunicat al armatei.

”Avioane de vânătoare și nave de război ale forțelor armate au găsit un submarin în Kattegatt (strâmtoarea dintre Danemarca și Suedia), iar acum îl urmăresc”, precizează armata.

Armata suedeză anunță că este vorba despre o ”cooperare de rutină în colaborare strânsă cu aliații noștri”.

Ea dă asigurări că are o ”bună vedere de ansamblu a vecinătății noastre imediate”.

Tensiunile la Marea Baltică au crescut după invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Premierul suedez Ulf Kristersson estima în ianuarie că Suedia ”nu este în război, dar nu este nici pace”.

Suedia a pus capăt unei neutralități militare de 200 de ani și a aderat la NATO în 2024.

Potrivit lui Ulf Kristersson, întreaga regiune a Mării Baltice este ținta unor ”atacuri hibride”, mai ales dezinformări și sabotarea unor cabluri submarine.

”Amenințarea rusă foarte probabil că va dura mult timp. Așa cum trebuie să dureze și apărarea noastră”, sublinia el.

