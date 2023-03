Tensiune în Marea Baltică: Rusia a ridicat de urgență un avion de luptă, după ce două bombardiere americane i-ar fi trecut granița VIDEO

Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat marți, 21 martie, apropierea a două bombardiere americane de granița Rusiei peste Marea Baltică.

Sistemele de apărare aeriană au observat două bombardiere B-52H ale forțelor aeriene americane deasupra Mării Baltice, care ar fi zburat aproape de granița de stat a Federației Ruse. Pentru a identifica aeronavele și a preveni încălcările frontierei de stat, un avion Su-35 a fost ridicat.

Luptătorul ar fi escortat avioanele până la graniță. Acest lucru este raportat de Ministerul Apărării al Federației Ruse, precizând că pilotul lor nu a încălcat dreptul internațional.

Potrivit portalului Flightradar24, bombardierele Boeing B-52H Stratofortress s-au învârtit deasupra țărilor baltice. Granița cu Rusia nu a fost încălcată. Pentagonul nu a comentat încă incidentul.

A U.S. Air Force B-52H Strategic Bomber was Intercepted by a Russian Su-35 Fighter Aircraft over the Baltic Sea today; according to the Russian MoD the Bomber was approaching Russian Airspace when it were Intercepted and then Escorted until it entered Estonian Airspace. pic.twitter.com/45XW6SjOZx