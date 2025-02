Elisabeta I și teoria șocantă care susține că faimoasa Regină a Angliei ar fi fost un impostor masculin

Elisabeta I este cunoscută drept o regină puternică în fața căreia s-a plecat întreaga Anglie, o luptătoare care a înfrânt Armada Spaniolă, un simbol al națiunii și o sursă de inspirație pentru Shakespeare.

Regina Angliei și Irlandei – care a domnit între 1558 și 1603 – a fost atât de legendară încât domnia ei a fost recunoscută oficial ca „era elisabethană”, un capitol distinct al perioadei Tudor.

Dar o teorie bizară a pus în pericol moștenirea acestei, ridicând îndoieli cu privire la adevărata identitate a Reginei Virgine și stârnind întrebări legate de autenticitatea acestei, așa cum o prezintă istoria, scrie Daily Mail.

La patru sute de ani de la moartea sa, discuțiile despre niște oase găsite într-un mormânt misterios în anii 1900 continuă să alimenteze teoria conform căreia Elisabeta I ar fi fost, de fapt, bărbat, susțin cercetările publicate de History Extra.

Într-o celebră replică, după aflarea veștii că Armada Spaniolă fusese înfrântă, Elisabeta I a spus: „Știu că am trupul unei femei slabe și fragile, dar am inima și stomacul unui rege.”

Această afirmație a contribuit la intensificarea unui focar de speculații și a evidențiat posibile dovezi ale unei dintre cele mai mari conspirații din istoria Angliei.

Dar cum s-ar fi putut întâmpla ca una dintre cele mai iubite monarhii ale Marii Britanii să fie prinsă într-un astfel de scandal și de unde a pornit această poveste incredibilă?

#OnThisDay in 1533 Queen Elizabeth I was born. Elizabeth was the only surviving child of Anne Boleyn & Henry VIII & she reigned for almost 45 years. Her reign has been known as The Golden Age, a time that saw the birth of Shakespeare & the defeat of the Spanish Armada. pic.twitter.com/yQrqiviG03