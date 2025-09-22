Marea Britanie anunță că va doborî avioanele rusești care i-ar intra în spațiul aerian: "Suntem vigilenți. Suntem hotărâți"

Ministrul de Externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, a lansat un avertisment direct la adresa Rusiei, avertizând că Marea Britanie este decisă "să intercepteze" avioane ale Rusiei care ar intra în spațiul aerian britanic.

Șefa Diplomației britanice a transmis acest mesaj subliniind creșterea provocărilor din partea Federației Ruse la adresa unor țări membre NATO, simultan cu continuarea acțiunilor de război în Ucraina, informează Adevărul la data de 22 septembrie 2025.

În același context, Yvette Cooper a reafirmat angajamentul Marii Britanii față de apărarea colectivă în cadrul NATO.

„Către președintele Putin transmit următorul mesaj. Acțiunile dumneavoastră iresponsabile riscă un conflict direct cu NATO. Suntem o alianță defensivă, dar nu avem nicio iluzie. Vom lua toate măsurile necesare pentru a apăra cerul NATO și teritoriul NATO. Suntem vigilenți. Suntem hotărâți. Iar dacă va fi nevoie să interceptăm avioane rusești care pătrund fără autorizație în spațiul nostru aerian, atunci exact asta vom face”, a avertizat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.

Cooper a protestat față de „violențele tot mai accentuate” împotriva Ucrainei, precum și față de „încălcările periculoase și iresponsabile” ale spațiului aerian al Poloniei, României și Estoniei, toate trei fiind state membre NATO.

„Aceste acte nu sunt doar provocări diplomatice. În cel mai rău caz, ele sunt tentative deliberate de a submina integritatea teritorială a statelor suverane și de a destabiliza securitatea europeană. Ele pot duce, printr-o eroare de calcul, la un conflict armat direct între Rusia și Alianța Nord-Atlantică”, a avertizat șefa diplomației britanice.

În ceea ce privește România, președintele Nicușor Dan a convocat, în ziua de 25 septembrie 2025, o ședință a CSAT. Principala temă în discuție va fi contracararea avioanelor și a dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României.

