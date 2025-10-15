Cum ajută britanicii Republica Moldova după ce au livrat doar anul acesta Ucrainei peste 85.000 de drone

Marea Britanie a livrat Ucrainei, doar pe parcursul a șase luni din anul 2025, peste 85.000 de drone militare, a anunțat un comunicat transmis de guvernul de la Londra.

Această livrare de armament către Ucraina a fost posibilă "prin accelerarea producției companiilor britanice".

O informare pe acest subiect urma să fie prezentată de secretarul britanic al Apărării, John Healey, în cadrul reuniunii Grupului de Contact cu Ucraina în domeniul Apărării.

În total, Regatul Unit a cheltuit 600 de milioane de lire sterline, în acest an, pentru drone militare pentru Ucraina, sume provenite din angajamentul record de 4,5 miliarde de lire sterline alocat de guvernul britanic, în acest an, pentru a sprijini apărarea Ucrainei. Ajutorul a inclus drone logistice pentru transportul echipamentelor către linia frontului, drone de atac unidirecționale, precum și drone de supraveghere și recunoaștere.

Dintre zecile de mii de drone oferite Ucrainei, un mare număr au fost de tip FPV (cu vedere la persoana întâi), cu rază scurtă de acțiune, care sunt esențiale pentru eforturile Ucrainei de a ține pe loc linia frontului. Dronele sunt folosite de militarii ucraineni pentru atacuri de precizie, pentru recunoaștere și pentru perturbarea activității rusești din spatele frontului, contracarând propriile încercări ale Rusiei de a lansa misiuni ample cu drone.

Ads

Secretarul britanic al Apărării le transmite aliaților din NATO că trebuie să „intensificăm producția de drone pentru a depăși escaladarea lui Putin”, în contextul intensificării atacurilor cu drone în Ucraina, precum și a "incursiunilor periculoase în Europa".

Luna trecută, la Kiev, secretarul britanic al Apărării și omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, au semnat un parteneriat industrial inedit, prin care britanicii și ucrainenii dezvoltă în comun o dronă interceptoare, deja utilizată de Ucraina pentru a proteja civilii și infrastructura critică de dronele rusești. Asemenea colaborări industriale determină și creșterea numărului de locuri de muncă, atât în Marea Britanie cât și în Ucraina.

Pe de altă parte, Ministerul britanic al Apărării anunță "o desfășurare viitoare de experți militari britanici în combaterea dronelor în Republica Moldova, unde aceștia vor ajuta la instruirea forțelor armate ale Moldovei în tactici de combatere a dronelor".

Regatul Unit precizează că își va intensifica eforturile în domeniul securității euro-atlantice, inclusiv prin "creșterea istorică a cheltuielilor pentru apărare la 2,6% din PIB începând cu 2027".

Ads