Mai mulți răniți după ce un autobuz supraetajat a intrat într-un grup de pietoni la Londra. Martor: „Oamenii țipau - a fost teribil” VIDEO

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 15:08
524 citiri
Mai multe persoane rănite după ce un autobuz a lovit un grup de pietoni, la Londra FOTO Captură video Sky News

Mai multe persoane au fost rănite după ce un autobuz supraetajat a lovit mai mulți pietoni pe o stradă aglomerată din Londra. Conform primelor informații, este vorba de cel puțin 17 persoane, dintre care majoritatea au fost transportate la spital. Între răniți este și șoferul autobuzului.

„Două persoane au fost îngrijite la fața locului, în timp ce 15 au fost transportate și rămân internate în spital. Printre acestea se numără și șoferul autobuzului. Nu au fost raportate răni care să le pună viața în pericol”, a declarat poliția într-un comunicat.

Accidentul a avut loc pe strada Victoria, lângă Gara Victoria. Poliția a anunțat că, până la această oră, nu există date că vreo persoană ar fi decedat și anunță că nu s-au făcut arestări, dar a fost lansată o anchetă în cazul accidentului, conform Sky News.

Mai multe vehicule de urgență, inclusiv mașini de poliție, ambulanțe și o mașină de pompieri, se află la fața locului. Drumul a fost închis, toate vehiculele fiind deviate din zonă, a declarat poliția.

Emit Suker, în vârstă de 47 de ani, a declarat pentru agenția de știri PA: „(Autobuzul) venea din Westminster. Erau aproximativ 15, 16 persoane în autobuz. Oamenii țipau - a fost teribil”.

„Am auzit un accident puternic - am ieșit afară și era o femeie pe podea cu o mulțime de oameni în jurul ei. Mulți oameni de la sală au alergat să o ajute”, a spus un alt martor.

O dâră de motorină care curgea pe strada Allington a obligat poliția să interzică fumatul în zonă, de teama unui incident.

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra a confirmat că a fost apelat la ora 8:20 dimineața, în urma unor rapoarte privind o coliziune rutieră.

Aceștia au adăugat: „Am trimis resurse la fața locului, inclusiv echipaje de ambulanță, paramedici avansați, un paramedic într-o mașină de intervenție rapidă, un manager de echipă clinică, un ofițer de intervenție în caz de incident și un vehicul de sprijin al comenzii. De asemenea, am trimis Ambulanța Aeriană din Londra.

„Gândurile noastre sunt alături de persoanele care au fost rănite în urma unui accident de autobuz pe strada Victoria. Lucrăm cu poliția și cu operatorul, Transport UK, pentru a investiga urgent acest incident. Acesta trebuie să fi fost un incident tulburător pentru toți cei implicați și avem sprijin disponibil pentru oricine este afectat”, a declarat Rosie Trew, șefa departamentului de furnizare a serviciilor de autobuz la TfL.

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

