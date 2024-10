Aeroportul Birmingham din Marea Britanie a fost evacuat de urgență și toate zborurile au fost suspendate miercuri, 23 octombrie, după apariția unui vehicul suspect. Reprezentații aeroportului au făcut un anunț și în mediul online.

Aceștia au transmis pe pagina de Facebook că poliția se află „în prezent la fața locului și se ocupă de un incident”.

De asemenea, i-a avertizat pe pasageri să nu călătorească în zonă, din motive de siguranță.

”Operațiunile aeroportuare sunt în prezent suspendate. Pasagerii sunt sfătuiți să NU vină la aeroport în acest moment”, mai scrie în anunț.

So this is fun. Birmingham Airport has been evacuated after reports of a 'suspicious vehicle’ and we’ve all been herded to the NEC. pic.twitter.com/NTmo4sIUGD

În cele din urmă, polițiștii a avertizat pasagerii care aveau bilete de avion de pe acest aeroport să contacteze compania aeriană și să verifice site-ul web al aeroportului pentru actualizări, scrie Sky News.

”Aeroportul Birmingham este în prezent evacuat în urma unui raport privind un vehicul suspect. Aceasta este o măsură de precauție pentru a asigura siguranța pasagerilor și a personalului”, a mai declarat un purtător de cuvânt al West Midlands Police, pentru sursa citată mai sus.

În videoclipurile apărute pe platforma X, pasagerii au fost surprinși în timp ce erau scoși din aeroport de către angajați. Unii erau chiar în scaune cu rotile.

Birmingham Airport has been evacuated and police are on site after a report of a "suspicious vehicle".

More updates to follow here: https://t.co/27h6Fxkl9w pic.twitter.com/anvI7qxzaZ