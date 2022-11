Rusia a convocat-o joi pe ambasadoarea britanică după acuzaţiile Moscovei că personal al marinei britanice a fost implicat într-un atac cu drone ucrainene asupra flotei ruse de la Marea Neagră în Crimeea, informează Reuters.

Ambasadoarea Deborah Bronnert a sosit la Ministerul de Externe imediat după ora locală 10.30 (7.30 GMT), în timp ce o mulţime scanda sloganuri antibritanice şi ridica pancarte pe care se putea citi "Marea Britanie este un stat terorist".

Bronnert s-a aflat în minister aproximativ 30 de minute, a declarat un jurnalist Reuters aflat la faţa locului. Nu au existat imediat comentarii din partea Rusiei sau a Marii Britanii cu privire la detaliile discuţiei.

