Armă revoluționară testată cu succes de armata britanică. Distruge roiuri de drone cu unde radio

Armata britanică a reușit un test de succes cu o armă „revoluționară”, capabilă să doboare un roi de drone folosind unde radio, pentru prima dată în istorie.

Unitatea de Proiectare și Testare a Artileriei Regale a Armatei Britanice, alături de Grupul 7 de Apărare Aeriană, a anunțat într-un comunicat de presă că au reușit să „localizeze și să doboare cu succes Sisteme Aeriene fără Pilot (UAS)” într-o locație de testare din Țara Galilor de Vest, scrie Newsweek.

Această inovație vine într-un moment în care atât Regatul Unit, cât și Statele Unite, ambele membre ale NATO, se confruntă cu o creștere a incidentelor provocate de drone. În Marea Britanie, au fost raportate apariții de drone chiar și pe baze americane, cum ar fi cele de la Lakenheath și Mildenhall. În plus, autoritățile din New York și New Jersey au interzis temporar zborul dronelor în anumite zone, după ce FBI și Departamentul pentru Securitate Internă au confirmat peste 5.000 de observații de drone în ultimele săptămâni.

Deși nu există dovezi clare că aceste incidente ar reprezenta o amenințare la adresa securității naționale, așa cum au declarat oficialii FBI și DHS, inovațiile tehnologice care pot combate astfel de amenințări capătă o importanță și mai mare.

Anunțul britanicilor privind testarea noii arme, bazată pe unde radio, a stârnit un interes considerabil. Aceasta se numește Arma cu Energie Direcționată pe Frecvență Radio (RFDEW), iar scopul său este de a distruge dronele și vehiculele inamicilor la o distanță de 1,6 kilometri, folosind doar unde radio invizibile.

In the UK, the first tests of radiofrequency directed-energy weapons (RFDEW) have been conducted. These systems can simultaneously neutralize multiple drones.

