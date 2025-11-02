Noi detalii despre atacul dintr-un tren din Marea Britanie: Cine sunt cei doi suspecți

Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de tentativă de omor în urma unui incident petrecut la bordul unui tren care se îndrepta spre Londra. Unsprezece persoane au fost tratate în spital în urma incidentului. Doi rămân într-o stare care le pune viața în pericol.

Comisarul John Loveless de la Poliția Transporturi a declarat, într-o conferința de presă, că incidentul este „șocant” și că cei doi suspecți care au fost arestați sunt britanici. Cei doi fost arestați sub suspiciunea de tentativă de omor.

Este vorba despre un bărbat de 32 de ani, cetățean britanic de culoare, și un bărbat de 35 de ani, cetățean britanic de origine caraibiană.

„În termen de opt minute de la apelul la 999, doi bărbați au fost reținuți de poliție”, a declarat comisarul.

El a adăugat că „nimic nu sugerează” că ar fi vorba de un incident terorist, dar nu a oferit un motiv pentru atac și spune că nu este potrivit să se speculeze.

De asemenea, nu au dezvăluit identitatea celor doi bărbați aflați acum în custodia poliției.

Ofițeri înarmați au urcat în tren și i-au arestat pe cei doi suspecți în decurs de opt minute de la primele apeluri la 999 de la pasageri, care au dat alarma în jurul orei 19:42.

