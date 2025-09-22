Un balerin dă în judecată poliția pentru aproape 700.000 de euro. Susține că a fost accidentat în timpul unei percheziții corporale agresive

Un fost balerin din Londra dă în judecată poliția Metropolitană pentru 600.000 de lire sterline, susținând că a fost rănit la un picior în timpul unei percheziții făcute de oamenii legii, iar acest lucru i-a distrus cariera.

Alexander Loxton, în vârstă de 36 de ani, a declarat că a suferit leziuni grave la gleznă în timpul unei percheziții „agresive” efectuate de ofițeri, când a vizitat secția de poliție din Kennington, Londra, scrie Daily Mail.

Înainte de incident, apreciatul artist jucase rolul lui „Billy adult” în musicalul de succes din West End, Billy Elliot, dansase cu Royal Ballet și chiar a cântat la Palatul Buckingham pentru cea de-a 80-a aniversare a regretatei Regine.

Loxton susține că sfârșitul devastator al carierei sale a fost rezultatul accidentării la gleznă, care i-a redus capacitatea de a executa manevrele extreme de sărituri necesare la un nivel atât de elită.

El îl dă în judecată pe comisarul poliției Metropolitane, Sir Mark Rowley, pentru aproape 600.000 de lire sterline drept despăgubiri pentru impactul negativ cauzat de accidentare, susținând că percheziția a fost efectuată cu forță nerezonabilă și inutilă.

Cu toate acestea, comisarul a negat orice răspundere, susținând că o astfel de forță s-a datorat faptului că domnul Loxton nu a cooperat cu ofițerii care l-au reținut și, mai mult, cariera sa era deja în declin înainte de incident.

Tribunalul din Londra a aflat că Loxton a fost confruntat de ofițeri când s-a dus să recupereze o vizieră a unei căști de motocicletă furate.

În timp ce se afla acolo, a decis să vadă dacă scuterul său, care fusese, de asemenea, furat, era ținut într-o zonă închisă în spatele clădirii.

Balerinul susține că o mașină de poliție a dat cu spatele spre el și un ofițer a cerut să-i arate actul de identitate, dar el a întrebat de ce este necesar acest lucru.

Ofițerul a procedat apoi la „a-l apuca de braț și a-i forța brațul stâng la spate”, a susținut avocata lui Loxton, Fiona Murphy.

Alți patru ofițeri au fost apoi chemați să asiste la percheziție, Loxton fiind încătușat, percheziționat și apoi „izbit” de un perete, unde ar fi fost „lovit cu pumnii”.

În timp ce se afla lipit de perete, unul dintre ofițeri a fost acuzat că „a lovit în mod repetat glezna domnului Loxton cu piciorul”, lăsându-l cu leziuni permanente ale ligamentelor.

În urma calvarului, se spune că Loxton a suferit de sentimente severe de „suferință, anxietate, jenă, umilință și degradare”, alături de leziuni ale țesuturilor moi la degetul mare, încheietura mâinii și degetele.

Cu toate acestea, avocații Poliției Metropolitane insistă că fostul dansator a acționat cu un „comportament nepoliticos și agresiv” atunci când ofițerii i-au cerut să plece.

Avocatul apărării, Robert Talalay, a descris forța folosită de cei cinci ofițeri aflați la fața locului ca fiind „rezonabilă și proporțională”, adăugând că „comportamentul domnului Loxton a făcut ca forța folosită să fie necesară și la acel nivel”.

Talalay a declarat că, atunci când ofițerii au cerut să-l percheziționeze pe Loxton, acesta a plecat și a refuzat să coopereze cu cererile lor, determinându-l pe unul dintre ofițeri să „îi pună piciorul pe piciorul stâng pentru a-l ține pe loc”.

Descriindu-l pe fostul dansator drept un „tânăr puternic”, Talalay a adăugat că acesta „restricționa activ și cu forță percheziția” și că a devenit „autorul propriei sorți”.

Cine este Alexander Loxton

În tinerețe, Loxton, din Birmingham, s-a bucurat de o educație impecabilă în balet clasic la prestigioasa Școală Superioară de Balet Regal din Londra, acumulând numeroase premii și burse datorită abilităților sale incredibile.

În timp ce a jucat și un rol principal în Billy Elliot, a apărut în numeroase roluri TV și cinematografice și l-a interpretat și pe Peter Rabbit la petrecerea din grădină cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Reginei.

Se considera că tânărul minune al baletului posedă atât „capacitatea, cât și tenacitatea de a-și construi o carieră profesională de succes în companiile de balet din liga principală și, alternativ, în producțiile muzicale și cinematografice din West End”, a explicat avocata lui Loxton, Fiona Murphy.

Însă accidentarea pe care a suferit-o în urma percheziției a fost, susține ea, „permanentă și de aceea i-a pus capăt carierei”.

Ea a adăugat că, în ciuda eforturilor intense de reabilitare, Loxton a rămas în cele din urmă incapabil să facă față muncii cerute de artiști atât de talentați, confruntându-se cu „dificultăți deosebite în domeniile săriturii, schimbării direcției și aterizării”.

Însă avocatul apărării a insistat că, deși Loxton „inițial a dat dovadă de mari perspective”, cariera sa a început să scadă constant din ianuarie 2014 „din cauza a trei lucruri: vătămări corporale, refuzul său de a lucra pentru ceea ce considera a fi salariu mic și oportunități limitate”.

El a adăugat că propriul comportament al lui Loxton și rezistența sa la percheziție din acea zi „au făcut ca forța folosită de ofițeri să fie necesară și la acel nivel”.

Cazul continuă.

